Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №2240 про врегулювання питань видобутку бурштину.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Раніше Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт про врегулювання видобутку бурштину.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину №2240 у другому читанні доповів Голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко. Він повідомив, що Комітетом розглянуто 141 зауваження і пропозиції народних депутатів, з яких Комітетом враховано – 45, відхилено – 48, враховано частково – 42, враховано редакційно – 6. Подані зауваження і пропозиції стосуються всіх розділів законопроекту. Відхилені зауваження і пропозиції стосуються взаємовиключних редакцій окремих положень законопроєкту, а також статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень, відсутніх у тексті законопроєкту.

За результатами розгляду законопроєкту до порівняльної таблиці Комітетом було внесено ряд змін, зокрема у редакції Комітету запропоновано викласти правки №№ 57, 63, 134, 138.

Бондаренко доповів рішення Комітету, який рекомендує прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому.

Народні депутати розглянули правки до законопроєкту.

Законом встановлено кримінальну відповідальність за незаконний видобуток, збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку корисних копалин, законність походження яких не підтверджується відповідними документами та за ухилення від рекультивації земель.

Законом запроваджується механізм резервування земельних ділянок для потреб надрокористування до початку проведення аукціону чи конкурсу.

Законом запроваджується єдиний дозвіл на розвідку з правом видобування строком на 5 років на ділянки до 10 га із визначенням початкової вартості продажу на аукціоні.

Згідно із Законом, початкова ціна продажу на аукціоні спеціального дозволу на видобуток бурштину складатиме двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один гектар землі.

279 голосами законопроєкт прийнято у другому читанні та в цілому.