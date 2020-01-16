Верховна Рада підтримала за основу в повторному першому читанні законопроект №2412-д "Про розвідку".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За нього проголосували 233 нардепа.

Законопроєктом пропонується привести у відповідність з Конституцією України норму, згідно з якою Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

Проєктом пропонується Службу безпеки України виключити з переліку розвідувальних органів, зате з метою координації діяльності та попередження міжвідомчих конфліктів органу спеціального призначення з правоохоронними функціями і розвідувальних органів, Службу безпеки України визначено як суб’єкта розвідувальної спільноти.

Крім того, в проєкті закону визначено механізм створення комітету ВР, до повноважень якого належатиме забезпечення контрольних функцій парламенту за діяльністю суб’єктів розвідувального співтовариства. У ньому визначаються функції, повноваження і особливості функціонування зазначеного комітету Ради.