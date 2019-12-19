Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У прийнятому Законі враховані 9 з 10 пропозицій глави держави за винятком пропозиції №4 щодо норм Закону, згідно з якими постанову Верховної Ради України про утворення тимчасової спеціальної комісії має відповідати вимогам, передбаченим Законом для постанови про створення тимчасової слідчої комісії, оскільки статтею 89 Конституції України визначено різні цілі для освіти парламентом тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісій.

У документі передбачено, що тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії ВР, утворені до набрання чинності закону, продовжують свою діяльність відповідно до вимог цього закону, Регламенту ВР до закінчення встановленого терміну їх діяльності.

Даний закон визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Ради, їх повноваження та організаційні засади діяльності. Також в документі прописаний порядок створення таких комісій.

Зеленський прибрав з документа частину про імпічмент президента. Президент це мотивує тим, що є закон про імпічмент, який все це регулює, і тому не потрібно це дублювати в законі про ТСК.

“Статус і порядок діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка створюється ВР відповідно до статті 111 Конституції України для проведення розслідування під час процедури усунення президента з поста в порядку імпічменту, істотно відрізняється від статусу і порядку діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій, що створюються Парламентом згідно зі статтею 89 Конституції України. З огляду на зазначене нормування діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, а також тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій в одному законодавчому акті є невиправданим і таким, що не випливає з положень Конституції України”, – зазначалося в пропозиціях глави держави до документа.

337 голосами “за” Закон прийнятий в цілому з урахуванням пропозицій президента України.