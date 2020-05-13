Про це повідомляє на офіційному сайті парламенту.

Уточнюється, що таким законом передбачається посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за руйнування складових телекомунікаційних мереж.

Тепер порушення правил охорони мереж, пошкодження мереж або технічних засобів телекомунікації, а також будівель електрозв’язку можуть потягнути за собою штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів для громадян і від 300 до 400 мінімумів для посадових осіб.

При цьому якщо пошкодження мереж призвели до припинення надання телекомунікаційних послуг, порушників може чекати відповідальність у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів, громадські роботи на строк до 120 діб або обмеження волі на строк до трьох років.

Такі ж дії, вчинені повторно, групою осіб, або ж способом, небезпечним для громадськості, можуть каратися штрафом від 3000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів, або позбавленням волі на строк до п’яти років.

За прийняття закону проголосували 288 народних депутатів