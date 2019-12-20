Парламент прийняв за основу і в цілому законопроєкт авторства глави держави Володимира Зеленського №0013 "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва й розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages").

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ проголосували 326 нардепів.

“Верховна Рада України постановила приєднатися до Європейського фонду підтримки спільного виробництва і розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів (Eurimages), заснованого Резолюцією (88) 15, затвердженої Комітетом Міністрів 26 жовтня 1988 р. В Страсбурзі, на 420-му засіданні заступників міністрів, зміненої резолюціями (89) 6, (90) 34, (92) 3, (93) 10 (95) 4, (97) 65 і (98) 10 рішеннями, прийнятими заступниками міністрів від 15 грудня 1999 року на 692- му засіданні і 19 липня 2000 року на 718-му засіданні, і зміненої Резолюцією (2013) 57 “, – йдеться в документі.

У пояснювальній записці зазначено, що прийняття закону дасть змогу завершити тривалий процес приєднання України до Фонду.

“Розрахунок можливого внеску України до Фонду за повний 2019 рік … становить 128 300 євро … сплату щорічного внеску передбачається здійснювати з коштів державного бюджету за КПКВК “Державна підтримка кінематографії”, – наголошується в пояснювальній записці.

Членство в Eurimages набуває чинності з дати отримання Генеральним секретарем Ради Європи офіційного повідомлення від України про приєднання.

Фонд Eurimages заснований 26 жовтня 1988 р при Раді Європи. Займається допомогою у створенні ко-продукції, підтримкою кіно-театрального показу, частковою компенсацією витрат на переклад фільмів у цифровий формат, а також сприяє дистрибуції картин. Членами фонду є 40 країн.