Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За документ проголосували 326 нардепів.
“Верховна Рада України постановила приєднатися до Європейського фонду підтримки спільного виробництва і розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів (Eurimages), заснованого Резолюцією (88) 15, затвердженої Комітетом Міністрів 26 жовтня 1988 р. В Страсбурзі, на 420-му засіданні заступників міністрів, зміненої резолюціями (89) 6, (90) 34, (92) 3, (93) 10 (95) 4, (97) 65 і (98) 10 рішеннями, прийнятими заступниками міністрів від 15 грудня 1999 року на 692- му засіданні і 19 липня 2000 року на 718-му засіданні, і зміненої Резолюцією (2013) 57 “, – йдеться в документі.
У пояснювальній записці зазначено, що прийняття закону дасть змогу завершити тривалий процес приєднання України до Фонду.
“Розрахунок можливого внеску України до Фонду за повний 2019 рік … становить 128 300 євро … сплату щорічного внеску передбачається здійснювати з коштів державного бюджету за КПКВК “Державна підтримка кінематографії”, – наголошується в пояснювальній записці.
Членство в Eurimages набуває чинності з дати отримання Генеральним секретарем Ради Європи офіційного повідомлення від України про приєднання.
Фонд Eurimages заснований 26 жовтня 1988 р при Раді Європи. Займається допомогою у створенні ко-продукції, підтримкою кіно-театрального показу, частковою компенсацією витрат на переклад фільмів у цифровий формат, а також сприяє дистрибуції картин. Членами фонду є 40 країн.
- 20 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, що передбачає компенсацію від витрат за виробництво фільмів в Україні лише для іноземних кіновиробників (cash rebate).
- Президент Володимир Зеленський підписав закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії” № 76-IX, ухвалений Верховною Радою 12 вересня 2019 року.