Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт, який передбачає широкомасштабне тестування населення на коронавірус COVID-19, а також посилення фінансового захисту медиків.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3380 в першому читанні проголосували 338 нардепів, а в другому – 336.

“Сьогодні пацієнт із COVID-19 повинен бігати за державою, щоб зробити тест. Так не повинно бути. Ми знаходимося на 107 місці в світі по тестуванню. Білорусь робить в 7 разів більше тестів, а Німеччина – в 10 разів… Цей проєкт закону націлений на те, щоб запустити широкомасштабне тестування по всій Україні”, – зазначила, представляючи документ, один із його ініціаторів, нардеп від “Голосу” Ольга Стефанишина.

Законопроєкт передбачає:

1. Для населення:

• Широкомасштабне тестування на коронавірус за кращими міжнародними практиками. Зокрема, тестування буде обов’язковим для: осіб, що звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусної хвороби; осіб, які мають встановлений контакт із людиною, хворою на COVID-19. Також повинні обов’язково тестуватися медики та особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19 (в тому числі співробітники Національної поліції і Національної гвардії).

• Розвиток мережі пунктів тестування по всій країні.

2. Для медичних працівників:

• підвищення виплат при самоізоляції для медиків, зокрема, які контактували з хворими на COVID-19 (100 % доходу, в той час як досі діяла норма – тільки 50 % від заробітної плати);

• пріоритетне, регулярне і обов’язкове тестування медиків;

• обов’язкове навчання медичних працівників (щодо використання засобів індивідуального захисту, заходів із профілактики інфекцій та інфекційного контролю при наданні медичної допомоги та догляду за пацієнтами, хворими на COVID-19 і т.п.);

• алгоритм пікового навантаження на лікарні, які приймають хворих на COVID-19;

• передбачена можливість залучати інтернів, а також лікарів без підтвердженої кваліфікації до боротьби з коронавірусом на волонтерських засадах.

Крім того, законопроєкт зобов’язує Уряд регулярно публікувати інформацію про наявність тестів у медустановах, засобів індивідуального захисту для лікарів і про розподіл закупівель та гуманітарної допомоги в кожну область.