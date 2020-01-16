Верховна Рада України ухвалила сьогодні в другому читанні і в цілому законопроєкт про повну загальну середню освіту.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 0901 проголосували 327 народних депутатів: 234 – від “Слуги народу”, 2 – від “Опозиційної платформи – За життя”, 26 – від “Європейської Солідарності”, 22 – від “Батьківщини”, 16 – від групи “За майбутнє”, 16 – від групи “Довіра”, 11 позафракційних.

Згідно з пояснювальною запискою, необхідність ухвалення документа “визначається потребою в нормативному забезпеченні реформування системи загальної середньої освіти, розпочатого після прийняття закону України “Про освіту” у 2017 році”.

Законопроєкт стверджує правило територіальної доступності початкової та базової загальної середньої освіти. Так, дитині гарантується право на навчання в школі поруч із місцем проживання. Закон також гарантує зарахування дітей до початкової школи без конкурсів.

При бажанні діти зможуть навчатися за індивідуальним навчальним планом, який будуть спільно складати педагоги, батьки та учень, схвалювати педрада і затверджувати директор. Для цього батьки повинні будуть звернутися із заявою до школи. Це буде важливо перш за все для дітей із особливими освітніми потребами та тих учнів, які додатково поглиблено навчаються поза школою.

Вперше з’явиться можливість надання учням індивідуальних і/або групових консультацій на базі школи. Планується, що такі консультації будуть оплачуватися за рахунок держави.

Також закон вперше на законодавчому рівні встановлює право учнів на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне оцінювання результатів навчання.

Документ вводить право учнів обирати курси, навчальні предмети (інтегровані курси).

Освітній процес за новим законом буде складатися з декількох циклів:

• адаптаційно-ігрового (1-2 класи);

• адаптаційного (5-6 класи);

• профільно-адаптаційного (10 клас).

У 11-12 класах передбачено профільний цикл середньої освіти.

У 1 класі урок не повинен тривати більше 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, в 5-12 класах – 45 хвилин.

Також передбачені три мовних моделі для національних меншин:

• корінні народи можуть навчатися рідною мовою всі 12 класів за умови ґрунтовного викладання української мови;

• для шкіл із навчанням мовами Євросоюзу в початкових класах може використовуватися тільки рідна мова, але з 5 класу не менше 20% предметів повинні викладатися українською мовою з щорічним підвищенням до 40% в 9 класі і 60% у старшій школі;

• для шкіл із іншими мовами навчання в перших класах може використовуватися тільки рідна мова, але з 5 класу не менше 80% предметів повинні перейти на українську мову.

Остання модель стосується нацменшин, мова яких належить до однієї з українською мовної сім’ї, а також які проживають переважно в середовищі власної мови (російська мова).

Закон дає можливість батькам супроводжувати дитину з особливими освітніми потребами під час навчання, а також надає гарантії захисту учнів від буллінгу.

Низка змін стосується роботи вчителів. Так, перший рік роботи молодий учитель буде проходити педагогічну інтернатуру. Він отримає наставника, який буде зобов’язаний надавати консультації молодому фахівцеві і допомагати йому стати успішним учителем. Наставник буде отримувати додаткову 20% надбавку.

Документ передбачає більше доплат для вчителів, зокрема від 10 до 20% від зарплати за завідування ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортивними залами. Крім цього, педагоги зможуть отримувати додаткові доплати, які зможе встановлювати засновник навчального закладу.

Закон відкриває можливість стати вчителем людині з будь-якою, а не тільки педагогічною вищою освітою.

Також документом передбачається, що обов’язкове переведення вчителів-пенсіонерів на строкові контракти має відбутися до 1 липня 2020 року.

Буде введено обов’язкове навчання вчителів основам домедичної допомоги.

Відповідно до законопроєкту, директор може займати свою посаду не більше 2 термінів по 6 років поспіль в одному закладі.

Також передбачено більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів.