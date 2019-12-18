Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, який спрямований на остаточне скасування депутатської недоторканності.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 2237 проголосував 291 народний обранець (223 – від “Слуги народу”, 22 – від “Опозиційної платформи – За життя”, 15 – від групи “За майбутнє”, 17 – від групи “Довіра”, 14 – позафракційні).

“Батьківщина” і “Європейська Солідарність” – утрималися, “Голос” – голосував проти.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт покликаний “привести у відповідність із Конституцією України положення законодавчих актів, що забезпечить реалізацію скасування депутатської недоторканності”.

На думку фракцій, які не підтримували цей документ, законопроєкт концентрує владу в руках Генпрокурора України і фактично вводить “контрольовану” недоторканність нардепів.

Так, у законі “Про статус народного депутата України” планується прописати, що народні депутати “не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп”.

Варто зазначити, що формулювання змінили до другого читання. Спочатку воно виглядало наступним чином: “народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в Парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп”.

Як відзначали в партії “Голос”, таким чином, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності, де розглядалися правки, замість скасування депутатської недоторканності запропонував навпаки її підсилити (оскільки під формулювання “здійснення депутатських повноважень” можна підвести все що завгодно). Відтак, правоохоронці не зможуть притягнути депутата до відповідальності під час здійснення ним повноважень.

Водночас на сьогоднішньому засіданні глава комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський наполягав, що формулювання “здійснення депутатських повноважень” передбачає тільки висловлювання депутатів.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, якими виключити норми про депутатську недоторканність.

Там же буде прописано, що вносити до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинення нардепом правопорушення (ініціювати кримінальне провадження) має право виключно Генеральний прокурор України. Це означає, що початок справи щодо будь-якого злочину депутата буде залежати від фігури глави ГПУ.

Проводити досудове розслідування кримінальних проваджень щодо народних депутатів зможуть слідчі НАБУ і Держбюро розслідувань.

Клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, а також про застосування інших заходів, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, повинні бути підтримані Генеральним прокурором.

Розгляд таких клопотань буде здійснюватися слідчим суддею, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (а в кримінальних процесах за злочинами, віднесеними до підсудності Вищого антикорупційного суду, – слідчим суддею ВАКС).

Клопотання можуть бути розглянуті з обов’язковою участю народного депутата (слідчий суддя повинен його завчасно повідомити про це).

Тобто, якщо слідчий захоче отримати доступ до банківських документів нардепа, він не зможе цього зробити, поки нардеп не з’явиться особисто до суду. Також слідчий не зможе заарештувати, наприклад, зброю, яке є знаряддям злочину, або ж отримані в результаті злочину кошти.

Якщо нардеп без поважної причини не з’явився на судове засідання або не повідомив про причини своєї відсутності, таке клопотання може розглядатися без його участі.

Без дозволу слідчого судді, винесеного на підставі клопотання голови ГПУ, затримання нардепа дозволяється тільки в разі, якщо останнього застали під час скоєння або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (пов’язаного із застосуванням насильства, або який спровокував загибель людини).

Про затримання нардепа протягом 24 годин має бути повідомлений спікер Верховної Ради.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності закону про зняття депутатської недоторканності.