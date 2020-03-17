Верховна Рада України прийняла законопроект № 3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Рішення підтримали 344 нардепа.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроект передбачає здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для можливості оперативно реагувати на ситуацію. Також закон передбачає можливість стовідсоткової передоплати за товари, роботи і послуги, які закуповують для запобігання та боротьби з Covid-19.

Також документ звільняє від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів та виробів медпризначення, які закуповують для запобігання та боротьби з короновірусною інфекцією.

Тепер Кабмін повинен контролювати ціни на лікарські препарати, товари медичного призначення та соціально значущих товарів.

Населенню має бути дозволено працювати дистанційно в умовах карантину.

Законом заборонено скасовувати дію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб протягом 30 днів.

Що відомо про карантин в Україні

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. 16 березня зафіксовано ще два випадки в Києві, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон.

З 17 березня буде зупинено роботу метро у всіх містах.

З 12 години 18 березня буде припинено залізничні, авіа- та автобусні пасажирські перевезення між містами і областями України.

Міські перевезення тривають в такому режимі:

в маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая — не більше 10 осіб;

особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.