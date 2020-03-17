Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Законопроект передбачає здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для можливості оперативно реагувати на ситуацію. Також закон передбачає можливість стовідсоткової передоплати за товари, роботи і послуги, які закуповують для запобігання та боротьби з Covid-19.
Також документ звільняє від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів та виробів медпризначення, які закуповують для запобігання та боротьби з короновірусною інфекцією.
Тепер Кабмін повинен контролювати ціни на лікарські препарати, товари медичного призначення та соціально значущих товарів.
Населенню має бути дозволено працювати дистанційно в умовах карантину.
Законом заборонено скасовувати дію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб протягом 30 днів.
Що відомо про карантин в Україні
Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. 16 березня зафіксовано ще два випадки в Києві, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон.
З 17 березня буде зупинено роботу метро у всіх містах.
З 12 години 18 березня буде припинено залізничні, авіа- та автобусні пасажирські перевезення між містами і областями України.
Міські перевезення тривають в такому режимі:
- в маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая — не більше 10 осіб;
- особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавируса в світі.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.
- 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.