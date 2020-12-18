Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Кандидатуру Лапутіної підтримали 248 народних депутатів.

Кандидатуру Лапутіної представив перед Парламентом голова Кабінету Міністрів Денис Шмигаль.

“Кандидатка має значний професійний досвід у сфері безпеки, національної оборони України, знає проблематику ветеранів не зі слів, а на практиці”, – зазначив Шмигаль.

Сама Лапутіна під час виступу повідомила, що кількість учасників бойових дій в Україні складає близько 400 тисяч людей.

“Це ті люди, які пройшли війну на Донбасі. І це більше, ніж сумарна кількість військовослужбовців у Збройних силах, Національній гвардії, Держприкордонслужбі, СБУ, розвідці та бойових підрозділах. Фактично це наша друга армія, яка пройшла випробування, вмотивована і вміє воювати”, – наголосила Лапутіна.

“Коли приходить звістка про втрати на фронті – ми всі розуміємо це як трагедію. Проте коли йде інформація, що черговий ветеран втратив контроль через посттравматичний синдром і наклав на себе руки, – хіба це не така ж трагедія? Точно така. Бо це все втрати через війну. Наслідки цієї війни заважають людині повернутися нормально до роботи і мирного життя”, – додала вона.

Лапутіна нагадала про добровольців, які свого часу залишили мирне життя й пішли захищати Україну від російської агресії.

“Фінансисти, юристи, представники менеджменту, артисти, співаки – всі пішли на фронт. І ми маємо їх підтримати”, – заявила вона.

Лапутіна уточнила, що у вирішенні проблем ветеранів має бути “системна державна робота, де поєднані зусилля Парламенту, Уряду, громадського сектору, ветеранських організацій і міністерства”.

Що відомо про Юлію Лапутіну

Юлія Лапутіна народилася 1967 року у Києві. Вона здобула педагогічну та юридичну освіту. Також захистила кандидатську дисертацію з психології і здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук.

1992 року Лапутіна почала службу у лавах Служби безпеки України оперуповноваженою підрозділу контррозвідки.

Після створення антитерористичного центру СБУ “Альфа” Лапутіну запросили до нього старшим офіцером. Під час служби вона брала участь у низці складних операцій із придушення сепаратистського путчу в Криму в 1994 році.

2008 року Лапутіна виступила з ініціативою втілення концепції ментальної інтеграції кримчан до України (планувалися культурні обміни між західною Україною та Кримом, круглі столи, фестивалі про доведення історичної правди про Кримський півострів, публікація українських видань та розвиток телебачення). Але після приходу до влади Віктора Януковича все було призупинено.

Протягом 2010—2012 років Лапутіна була заступницею начальника Центру спеціальних операцій “А” Служби безпеки України.

У квітні 2014 року у складі першої об’єднаної групи СБУ вона висадилась на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ “Альфа”.

“Ми зрозуміли тоді, у квітні 2014 року, ще до початку активних бойових дій, що все серйозно і Росія буде впливати на регіон в дуже агресивній формі”, – зазначала Лапутіна в одному з інтерв’ю.

2014 року її було призначено заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ. У відомстві вона займалася контррозвідкою у сфері інформаційної безпеки.

У березні 2020 року Юлії Лапутіній було присвоєно військове звання генерал-майора. Вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

Останнім часом Лапутіна працювала на посаді генеральної директорки Директорату комунікації та інформполітики Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Вона одружена, має двох дочок.