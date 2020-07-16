Рада призначила головою АМКУ Ольгу Піщанську: що про неї відомо

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 255 депутатів.

“За моїми плечами є досвід роботи у потужному промисловому виробництві, власний бізнес, майже десять місяців я працюю на посаді першого заступника голови АМКУ, саме тому я розумію виклики, які на сьогоднішній день стоять перед АМКУ, як конкурентним відомством. Основними пріоритетами конкурентної політики на найближче майбутнє ставлю боротьбу зі зловживаннями існуючих монополій та картелій, використання інструментів пониження бар’єрів входу на ринки, припинення антиконкурентних дій органів влади посилення інституційної спроможності комітету та реформи органу оскарження у сфері публічних закупівель“, – заявила Піщанська.

Біографія

Ольга Піщанська народилась 16 листопада 1975 року. У 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а в 2001 році здобула ступінь магістра економіки підприємництва у Київському національному економічному університеті.

З 2010 року Піщанська є сертифікованим проєктним менеджером AFM.

Кар’єра

З липня 1997 року по квітень 1999 року нова очільниця АМКУ працювала інженером оператором персонального комп’ютера МПП “Техпроцес“. З травня 1999 року по березень 2004 року вона була інженером проєктно-конструкторського бюро, далі – інженером I категорії Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату “Криворіжсталь“.

З березня 2004 року по грудень 2015 року Піщанська працювала на ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг“ у різних структурних підрозділах на посадах: начальника відділу зовнішнього проектування; менеджера по закупівлі послуг і менеджера по забезпеченню стратегічних та інвестиційних проектів.

З січня по квітень 2016 року вона була начальником відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ “МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ“. З грудня 2016 року по серпень 2019 року – директором ТОВ “Закупівельні рішення“. З листопада 2017 по серпень 2019 року – комерційний директор ТОВ “СТЕМ Інжиніринг“.

В АМКУ Піщанська прийшла 2 вересня 2019 року.

Зв’язки

Варто зазначити, що Ольга Піщанська є сестрою Світлани Піщанської, на яку, за даними недавнього розслідування журналістів, президент Володимир Зеленський переписав своє майно в Італії. Світлана Піщанська – мешканка Кривого Рогу, спонсор партії “Слуга народу”.