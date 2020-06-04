Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що після “коронакризи“ Уряд запланував підтримку культурних індустрій на 1,5 млрд гривень.
“Дуже важливо представити прозорий та раціональний підхід і в цьому фінансуванні, і в цих підходах – це одне з перших завдань перед майбутнім міністром“, – сказав він.
Ткаченко, в свою чергу, назвав пріоритети своєї роботи на посаді міністра.
“Пріоритет номер один – відновити фінансування цієї (культурної – ред.) галузі. Пріоритет номер два – посилити фінансування цієї галузі. І безумовно завершити реструктуризацію міністерства, формування агентств адміністративної спроможності Мінкульту та провести аудит. Реальна цифра, яку потрібно спрямувати на підтримку культури та туризму 3-4 мільярди гривень, щоб вижити та повернути можливості для розвитку“, – сказав він.
Після обговорення кандидатури Ткаченка, нардепи 263 голосами призначили його на посаду очільника Міністерства культури та інформаційної політики.
- Раніше повідомлялось, що Олександр Ткаченко в разі призначення на посаду міністра культури України перш за все планує зайнятися вирішенням нагальних фінансових проблем відомства.
- Напередодні фракція “Слуги народу” підтримала на посаду міністра культури колишнього гендиректора “1+1 медіа” Олександра Ткаченка.
- 31 травня Олександр Ткаченко повідомив про намір брати участь у праймеріз “СН” на вибори мера Києва.