Верховна Рада України сьогодні на засіданні призначила нардепа від фракції “Слуги народу”, ексгендиректора телеканалу “1+1” Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що після “коронакризи“ Уряд запланував підтримку культурних індустрій на 1,5 млрд гривень.

“Дуже важливо представити прозорий та раціональний підхід і в цьому фінансуванні, і в цих підходах – це одне з перших завдань перед майбутнім міністром“, – сказав він.

Ткаченко, в свою чергу, назвав пріоритети своєї роботи на посаді міністра.

“Пріоритет номер один – відновити фінансування цієї (культурної – ред.) галузі. Пріоритет номер два – посилити фінансування цієї галузі. І безумовно завершити реструктуризацію міністерства, формування агентств адміністративної спроможності Мінкульту та провести аудит. Реальна цифра, яку потрібно спрямувати на підтримку культури та туризму 3-4 мільярди гривень, щоб вижити та повернути можливості для розвитку“, – сказав він.

Після обговорення кандидатури Ткаченка, нардепи 263 голосами призначили його на посаду очільника Міністерства культури та інформаційної політики.