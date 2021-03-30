Про це повідомляють #Букви.
За постанову №5292 проголосували 249 народних депутатів.
“Призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року. Центральній виборчій комісії визначити в установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Харківського міського голови”, – сказано в постанові.
Верховна Рада також призначила на 31 жовтня позачергові вибори Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області у зв’язку з достроковим припиненням повноважень сільського голови Ігоря Кривейка, який помер 6 лютого.
Відповідну постанову №5291 підтримали 245 народних депутатів.
Поки не оберуть нового міського голову, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.
- 17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.