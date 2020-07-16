Верховна Рада сьогодні на засіданні призначила колишнього голову Державного космічного агентства України, колишнього першого заступника міністра промислової політики Олега Уруського віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 250 депутатів.

“Я бачу найпершим завданням – це налагодження системи, щоб ми позбулися того хаосу, в якому перебуває наша промисловість. Уряд планує в співробітництві з нашими партнерами, с Федерацією роботодавців, з українською спілкою промисловості і підприємств, з профспілками нашими, їх багато – напрацювань, а також напрацювань різних асоціацій… є дуже багато напрацювань, які нам спільно необхідно буде впроваджувати і на це часу у нас дуже мало“, – заявив Уруський, представляючи свою кандидатуру.

Він також зазначив, що закон про особливості управління оборонно-промислового комплексу потребує змін. Але яких саме Уруський не уточнив.

Проти призначення Уруського висловилися ряд нардепів, серед яких, “слуга народу“ Гео Лерос, нардеп від “ОПЗЖ“ Олександр Колтунович, а також депутатка від “Голосу“ Олесандра Устінова, яка заявила, що Уруський є фігурантом кримінального провадження про “деребан землі у центрі Києва“.

Біографія

Олег Уруський народився 13 квітня 1963 року у Чорткові Тернопільської області.

У 1985 році він закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище, після чого здобув науковий ступінь доктора технічних наук.

У 1993–1996 роках Уруський працював головою управління у Національному космічному агентстві України.

У 1996-2000 роках він очолював управління в апараті Ради національної безпеки і оборони. У 2000-2003-му обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії у справах оборонно-промислового комплексу країни. У 2003-2005 роках очолював відділ в секретаріаті уряду України.

У 2005 році Уруський став першим заступником очільника Міністерства промислової політики.

А з 21 січня по 19 серпня 2015 року очолював Державне космічне агентство України.

У квітні нинішнього року Уруського призначили директором інжинірингової компанії “Прогрестех-Україна”. Зазначимо, що Прогрестехгруп (Progresstechgroup) є міжнародним холдингом зі штаб-квартирою в Х’юстоні (штат Техас, США). Управляє низкою інжинірингових центрів у країнах Європи й Північної Америки, має 12 офісів по всьому світі.