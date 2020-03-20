Про це сказано в законопроекті 3219, підписаному президентом.
Законом вводиться комплекс правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину.
Важливо, що юридичний факт введення карантину віднесено до форс-мажорних обставин.
Відповідно до закону “Про торгово-промислові палати в Україні”, форс-мажорними обставинами є “надзвичайні і невідворотні обставини, які роблять об’єктивно неможливим виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди і т.п.), обов’язків щодо законодавчих та інших нормативних актам”.
Сторона, яка зазнала впливу форс-мажору, в даному випадку карантину через коронавірус, звільняється від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань.
Також в умовах форс-мажору особа, яка не виконала конкретні зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок запровадження карантину.
- Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)”.