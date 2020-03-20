Карантин через коронавірус визнано Верховною Радою форс-мажором, що дозволяє захистити права фізичних та юридичних осіб, на яких було накладено певні зобов'язання.

Про це сказано в законопроекті 3219, підписаному президентом.

Законом вводиться комплекс правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину.

Важливо, що юридичний факт введення карантину віднесено до форс-мажорних обставин.

Відповідно до закону “Про торгово-промислові палати в Україні”, форс-мажорними обставинами є “надзвичайні і невідворотні обставини, які роблять об’єктивно неможливим виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди і т.п.), обов’язків щодо законодавчих та інших нормативних актам”.

Сторона, яка зазнала впливу форс-мажору, в даному випадку карантину через коронавірус, звільняється від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань.

Також в умовах форс-мажору особа, яка не виконала конкретні зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок запровадження карантину.