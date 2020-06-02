Верховна Рада України закликала світову спільноту визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом, а також засудити порушення Росією прав і свобод в незаконно анексованому Криму.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 3449 проголосували 310 нардепів.

Звернення ВР адресовано: Організації Об’єднаних Націй, Європарламенту, Парламентській Асамблеї Ради Європи, Парламентській Асамблеї ОБСЄ, Парламентській Асамблеї НАТО, Парламентській Асамблеї ОЧЕС (Організації чорноморського економічного співробітництва), урядам і парламентам держав світу.

Згідно з пояснювальною запискою, напередодні 18 травня – Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, “Україна в черговий раз повинна звернути увагу міжнародної спільноти на порушення прав кримських татар”.

У зверненні Парламенту зазначено, що Росія продовжує збройну агресію проти нашої країни, окупувавши частину українських територій – Крим і окремі райони Донбасу.

“Російська Федерація продовжує здійснювати мілітаризацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, політику етноциду кримських татар та етнічних українців в Криму, включаючи дискримінаційні переслідування українців, кримських татар та представників інших національних меншин і корінних народів, а також незаконно утримує громадян України у в’язницях”, – наголошується в зверненні.

У зв’язку з цим Верховна Рада закликає міжнародні організації, уряди і парламенти інших країн:

• визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу і приєднатися 18 травня до вшанування пам’яті жертв цього геноциду;

• задіяти додаткові заходи, спрямовані на продовження політики невизнання анексії Криму та впровадити міжнародний моніторинг їх повного дотримання;

• посилити тиск на державу-агресора – Росію, “використовуючи всі можливі санкційні і політико-дипломатичні та економічні механізми”;

• домагатися від РФ дотримання норм міжнародного гуманітарного права, припинення порушень прав людини в Криму, зокрема прав кримських татар як представників корінного народу України;

• домагатися від Росії повного і безперешкодного доступу до тимчасово окупованої території Криму і міста Севастополя конвенційних і моніторингових органів ООН, Ради Європи, ОБСЄ, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій;

• активно реагувати на нові випадки порушення прав людини в Криму шляхом термінового введення додаткових санкцій, як адресних проти відповідальних осіб, так і секторальних проти Російської Федерації;

• піднімати питання відновлення державного суверенітету України над АР Крим та містом Севастополем, прилеглими водами Чорного і Азовського морів під час всіх комунікацій на найвищому рівні з Росією;

• домагатися від РФ, як держави-члена ООН, виконати наказ Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року і скасувати незаконні обмеження на право кримських татар зберегти свої представницькі інститути, включаючи Меджліс.