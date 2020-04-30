Верховна Рада України підтримала звернення до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій із закликом засудити триваючу агресію Росії проти нашої країни та анексію Криму.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 3068 проголосували 309 народних обранців.

“Верховна Рада України звертається до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій із закликом: засудити дії Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, посилювати політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів; продовжувати політику невизнання анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь”, – наголошується в тексті звернення.

Нардепи також закликали:

• чинити тиск на Росію як країну, що грубо порушує Статут ООН, Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 роки (Будапештський меморандум), Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму;

• засудити порушення основоположних прав і свобод людини на тимчасово окупованих РФ територіях України;

• використовувати можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо РФ, щоб ця країна звільнила всіх незаконно затриманих українців;

• вимагати від Росії відмовитися від розширення агресії в Чорноморському регіоні, практики перекриття для торгового судноплавства значних районів акваторії Чорного та Азовського морів під приводом військових навчань, практики блокування українських портів;

• вимагати від Російської Федерації скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу і забезпечити доступ до освіти українською мовою;

• засудити дії РФ щодо переслідування осіб за вираження поглядів, думок, релігії, участь у мирних зібраннях, об’єднаннях, а також вимагати забезпечення вільного розвитку традицій і культурної самобутності на тимчасово окупованих територіях України;

• вимагати від РФ припинити депортацію цивільного населення з тимчасово окупованого Криму і міста Севастополь і переміщення громадян Росії на тимчасово окуповану територію України;

• засудити незаконне спорудження Росією мостового переходу через Керченську протоку;

• вимагати від РФ забезпечити безперешкодний доступ правозахисників на тимчасово окуповані території України з метою моніторингу за ситуацією в сфері дотримання прав людини;

• застосовувати всі можливі види санкцій до фізичних і юридичних осіб, органів державної влади РФ, органів окупаційної “влади” РФ, які причетні до окупаційної політики і грубих порушень прав людини;

• вимагати від Росії припинити спроби розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти і інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях Криму, використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості;

• вимагати від РФ припинити нарощування присутності військових сил у Чорному та Азовському морях;

• вимагати від Російської Федерації припинити масові переміщення культурних цінностей, що належать Україні, з тимчасово окупованих територій;

• вимагати від РФ надати світовій спільноті чіткі запевнення про нерозміщення на тимчасово окупованих територіях України ядерної та іншої зброї масового знищення;

• відмовитися від усіх видів військової співпраці з Росією, включаючи проведення спільних військових навчань та передачу оборонних технологій.

Авторами документа виступили 12 депутатів-членів комітету з питань закордонної політики і міжпарламентського співробітництва.

Тепер це звернення буде невідкладно направлено парламентам іноземних держав.