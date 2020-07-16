Верховна Рада України підтримала в першому читанні і в цілому законопроєкт про продовження мораторію на стягнення майна громадян, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3640 проголосували 349 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні з 2014 року діє мораторій на стягнення майна громадян, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті. Його дія закінчується в жовтні 2020 року.

Відповідно до ухваленого законопроєкту, мораторій на виселення боржників за валютними кредитами буде продовжено до 1 січня 2022 року.

Згідно із законопроєктом, мораторій на виселення поширюється на житло, яке купувалося за кредитні кошти (де людина не змогла зареєструватися, хоча проживає).

Також зазначено, що кредитна установа не має права відступити на користь (у власність) іншої особи свої права вимоги до позичальників за кредитами.

Ухвалений документ набере чинності з дня його опублікування та втратить чинність з 1 січня 2022 року.