Верховна Рада України продовжила роботу Тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо вибухів на складах боєприпасів, зокрема в Балаклії, ще на півроку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 3384 проголосували 332 нардепа.

Постановою пропонується Раді прийняти до відома попередній звіт ТСК, а також продовжити роботу Комісії на 6 місяців.

Після закінчення цього терміну планується заслухати на пленарному засіданні ВР остаточний звіт Тимчасової слідчої комісії щодо проведення розслідування відомостей стосовно пожеж (вибухів) на складах боєприпасів з 2014 по 2018 рр. (у місті Ічня (Чернігівська область), місті Калинівка (Вінницька область), місті Балаклія (Харківська область), місто Сватове (Луганська область), місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область)).

Перед голосуванням голова ТСК Давид Арахамія закликав нардепів продовжити роботу комісії ще на півроку.

“Ви всі знаєте, що була низка пожеж, які сталися на всіх складах і арсеналах. Ми почали розслідування з найбільшого (в Балаклії, – ред.), де ми втратили майна і боєприпасів за ринковою вартістю не менше 10 млрд доларів”, – заявив Арахмія.

Він уточнив, що є дві версії події, одна з яких – російська диверсія за допомогою безпілотника.

“Коли ми почали опитувати людей, які починали слідчий процес, то були здивовані. Перша експертиза Харківського інституту, який викликали розслідувати, дійшла висновку, що це були снаряди, закладені на самій території арсеналу. Як тільки цей висновок отримали – почали тиснути на людей, перекинули на іншу експертизу в Київ, яка повідомила версію з безпілотником”, – поінформував Арахамія.

Він додав, що зараз не йдеться про те, який з висновків правдивий, але є дві різні версії.

“Ми говоримо, що потрібно забрати слідство з Харкова до Києва, потрібно провести незалежну повторну експертизу і зробити цей процес відкритим для суспільства”, – заявив Арахамія.