Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 3329-д проголосували 333 нардепа.
Законопроєктом передбачається внесення змін до Податкового кодексу і ряду інших законів.
Проєкт закону передбачає:
• звільнення від податку на доходи фізичних осіб встановлених раніше надбавок медикам, які борються з коронавірусом;
• продовження ще на місяць звільнення фізичних осіб-підприємців від сплати ЄСВ за себе (на період з 1 по 31 травня 2020 року);
• продовження терміну ненарахування пені за останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;
• продовження терміну незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені в період з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;
• продовження мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;
• захист до кінця карантину від нарахування штрафів і пені для тих, хто має споживчі кредити, але не має можливості зараз їх виплачувати;
• зменшення вимог до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 млн гривень до 200 млн гривень;
• продовження терміну дії закону “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків”, який завершується 1 серпня 2020 року, до 2024 року.
Крім того, законопроєктом пропонується встановлення тимчасових призначень під час карантину (передбачено відновлення прозорих конкурсів на державні посади після завершення карантинних обмежень).
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