Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає звільнення від оподаткування надбавок медиків, котрі борються з коронавірусом, і продовження податкових пільг для бізнесу на час карантину.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3329-д проголосували 333 нардепа.

Законопроєктом передбачається внесення змін до Податкового кодексу і ряду інших законів.

Проєкт закону передбачає:

• звільнення від податку на доходи фізичних осіб встановлених раніше надбавок медикам, які борються з коронавірусом;

• продовження ще на місяць звільнення фізичних осіб-підприємців від сплати ЄСВ за себе (на період з 1 по 31 травня 2020 року);

• продовження терміну ненарахування пені за останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

• продовження терміну незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені в період з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

• продовження мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

• захист до кінця карантину від нарахування штрафів і пені для тих, хто має споживчі кредити, але не має можливості зараз їх виплачувати;

• зменшення вимог до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 млн гривень до 200 млн гривень;

• продовження терміну дії закону “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків”, який завершується 1 серпня 2020 року, до 2024 року.

Крім того, законопроєктом пропонується встановлення тимчасових призначень під час карантину (передбачено відновлення прозорих конкурсів на державні посади після завершення карантинних обмежень).