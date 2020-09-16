Верховна Рада України повторно ухвалила закон про продовження мораторію на стягнення майна громадян, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 3640 проголосували 297 народних депутатів.

Закон був ухвалений з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Даний документ Рада прийняла 16 липня, але він був ветований Зеленським та повернутий до ВР з його пропозиціями.

Так, в Україні з 2014 року діє мораторій на стягнення майна громадян, наданого в якості забезпечення по валютних іпотечних кредитах. Його дія закінчується 21 жовтня 2020 року.

У липні нардепи підтримали законопроєкт № 3640 і продовжили мораторій до 1 січня 2022 року. Відповідно до закону, житло не може бути відчужене у громадянина, якщо це єдине місце проживання, якщо загальна площа житла становить не більше 140 кв.м. для квартири і 250 кв.м для будинку.

Сьогодні ж деякі положення переглянули. Так, мораторій продовжено тільки на півроку – до 21 квітня 2021 року.

“Президент не може погодитися з продовженням терміну мораторію до 1 січня 2022 року, оскільки це і надалі слугуватиме формувальним чинником відновлення іпотеки, що є важливим чинником доступності житла. Так, протягом більш ніж 6 років існування мораторію деякі позичальники ігнорували умови кредитного договору і уникали примусового виконання зобов’язань. Це позначалося на зростанні частки проблемних активів банків і зниженні їх платоспроможності. Станом на червень обсяг непрацюючих валютних іпотечних кредитів оцінюється в 95 %”, – зазначив, представляючи пропозиції президента, перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук.

Він уточнив, що президент не підписав закон, тому що його окремі положення не узгоджуються з Конституцією України і не відповідають принципу юридичної визначеності. Крім того, “не визначено чітке коло боржників, щодо яких буде діяти заборона на відчуження майна”.

Президент запропонував виключити із закону підпункт 2, який розширює предмет мораторію.

Рада виключила із закону положення, за яким “не може бути примусово стягнуто (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), в тому числі за договорами застави / іпотеки або відповідно до кредитного договору”.