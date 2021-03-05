Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким продовжуються кінцеві терміни встановлення лічильників споживачам природного газу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №4248-1 проголосували 244 народні депутати.

Так, 1 січня 2021 року сплив термін встановлення суб’єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу, лічильників для населення.

Йдеться про встановлення лічильників громадянам, що мешкають у квартирах чи приватних будинках, в яких газ використовується тільки для приготування їжі.

Підтриманий законопроєкт продовжує термін встановлення газових лічильників ще на два роки – до 1 січня 2023 року.

Лічильники мають встановлювати власним коштом оператори газорозподільних мереж (облгази).

Контроль за забезпеченням встановлення лічильників газу здійснюватиме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Кабінет Міністрів має у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом затвердити порядок компенсації понесених побутовими споживачами витрат, якщо вони встановлювали індивідуальні лічильники газу власним коштом.

Варто зазначити, що закон “Про забезпечення комерційного обліку природного газу” передбачає запровадження 100% комерційного обліку природного газу (для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується, зокрема, для приготування їжі).