Про це повідомляють #Букви.
За проєкт закону № 4472 проголосували 290 нардепів у першому читанні та 282 – у другому.
Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту “є забезпечення безперебійного доступу пацієнтів до лікарських засобів належної якості користуючись з коштів державного бюджету за програмою медичних гарантій”.
Мова в першу чергу йде про закупівлю медичних препаратів для пацієнтів із цукровим діабетом і орфанними (вкрай рідкісними) захворюваннями, які опинилися під загрозою.
Так, із 1 січня 2021 року мала набрати чинності стаття 10 закону “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”. Згідно з цією статтею, держава може закуповувати лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і програми медичних гарантій.
З 238 міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, закупівля яких у 2020 році здійснюється шляхом коштів держбюджету, тільки 139 містяться в Нацпереліку основних лікарських засобів, а решта 99 відсутні.
Відтак, закупівля цих 99 медпрепаратів могла опинитися під загрозою в 2021 році.
Сьогодні Рада відтермінувала дію статті 10 на рік – до 1 січня 2022 року.
- Сьогодні Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про пільги та підвищення оплати праці фахівців з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я.