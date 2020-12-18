Верховна Рада України сьогодні ухвалила в цілому законопроєкт, яким продовжила можливість закупівлі майже 100 медпрепаратів за державні кошти.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 4472 проголосували 290 нардепів у першому читанні та 282 – у другому.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту “є забезпечення безперебійного доступу пацієнтів до лікарських засобів належної якості користуючись з коштів державного бюджету за програмою медичних гарантій”.

Мова в першу чергу йде про закупівлю медичних препаратів для пацієнтів із цукровим діабетом і орфанними (вкрай рідкісними) захворюваннями, які опинилися під загрозою.

Так, із 1 січня 2021 року мала набрати чинності стаття 10 закону “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”. Згідно з цією статтею, держава може закуповувати лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і програми медичних гарантій.

З 238 міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, закупівля яких у 2020 році здійснюється шляхом коштів держбюджету, тільки 139 містяться в Нацпереліку основних лікарських засобів, а решта 99 відсутні.

Відтак, закупівля цих 99 медпрепаратів могла опинитися під загрозою в 2021 році.

Сьогодні Рада відтермінувала дію статті 10 на рік – до 1 січня 2022 року.