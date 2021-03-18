Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні продовжить розглядати поправки до законопроєкту про "земельну децентралізацію".

Про це свідчить порядок денний засідання.

До документа №2194 було подано 3128 пропозицій та поправок.

За два дні народні обранці встигли розглянути лише 346 правок, й жодна з них не була підтримана.

Законопроєкт передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.

Крім того, в порядку денному є ще один законопроєкт, що стосується земельної реформи (№2195) – щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.

Також нардепи планують дозволити відкрити інформацію про розмір оплати праці в державних компаніях.

Заплановано до розгляду і законопроєкти щодо розблокування аукціонів з великої приватизації та про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.