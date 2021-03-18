Про це свідчить порядок денний засідання.
До документа №2194 було подано 3128 пропозицій та поправок.
За два дні народні обранці встигли розглянути лише 346 правок, й жодна з них не була підтримана.
Законопроєкт передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.
Крім того, в порядку денному є ще один законопроєкт, що стосується земельної реформи (№2195) – щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.
Також нардепи планують дозволити відкрити інформацію про розмір оплати праці в державних компаніях.
Заплановано до розгляду і законопроєкти щодо розблокування аукціонів з великої приватизації та про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.
- 31 березня минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
- У квітні його підписав президент України Володимир Зеленський. Законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. При цьому, документом заборонено продаж державних та комунальних земель. А питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.
- У травні Конституційний суд України отримав подання від 48 народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі.