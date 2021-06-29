Верховна Рада України продовжить сьогодні розглядати законопроєкт №3711-д, який є однією із складових судової реформи.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Йдеться про законопроєкт “Про внесення змін до закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України”, який розглядається в другому читанні.

На попередньому засідання нардепи встигли розглянути лише 11 з 531 поправки. Відтак усе ранкове засідання може бути присвячене лише цьому питанню.

А на 16:00 заплановано позачергове засідання, на яке винесено 7 питань:

• проєкт закону про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (№ 3944);

• законопроєкт про основи національного спротиву (№ 5557);

• проєкт закону щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям закону України “Про основи національного спротиву” (№ 5558);

• законопроєкт про критичну інфраструктуру (№ 5219);

• законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (№ 3743);

• проєкт закону щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї (№ 5478);

• законопроєкт “Про внесення змін до закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб” (№ 4555).