Про це свідчить порядок денний засідання.
Йдеться про законопроєкт “Про внесення змін до закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України”, який розглядається в другому читанні.
На попередньому засідання нардепи встигли розглянути лише 11 з 531 поправки. Відтак усе ранкове засідання може бути присвячене лише цьому питанню.
А на 16:00 заплановано позачергове засідання, на яке винесено 7 питань:
• проєкт закону про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (№ 3944);
• законопроєкт про основи національного спротиву (№ 5557);
• проєкт закону щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям закону України “Про основи національного спротиву” (№ 5558);
• законопроєкт про критичну інфраструктуру (№ 5219);
• законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (№ 3743);
• проєкт закону щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї (№ 5478);
• законопроєкт “Про внесення змін до закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб” (№ 4555).
- 12 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки”.
- У травні Верховна Рада України на позачерговому засіданні схвалила в першому читанні законопроєкт, яким передбачається адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.