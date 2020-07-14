Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2285-д проголосували 248 народних депутатів.

Так, документ підтримали 224 нардепа від “Слуги народу”, 4 – від групи “Партія “За майбутнє”, 18 – від групи “Довіра”, 2 позафракційних.

Нардепи від “Європейської Солідарності”, “Голосу”, ВО “Батьківщина”, ОПЗЖ не дали жодного голосу за документ.

Законопроєктом вводиться перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які будуть дозволені в Україні, а саме:

• організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

• організація та проведення азартних ігор в казино в мережі Інтернет;

• організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі Інтернет;

• організація та проведення ігор в залах ігрових автоматів;

• організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Лотереї, спортивний покер, більярд та боулінг до азартних ігор не відносяться.

Вводиться система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з диференційованим розміром плати за ліцензії в залежності від виду діяльності, розташування грального закладу тощо.

Встановлюються вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор (з метою забезпечення їх фінансової стабільності і забезпечення виплат виграшів).

Як працюватимуть казино

Казино можна буде розміщувати в:

• готелях категорії “п’ять зірок” з номерним фондом не менше 100 номерів (для Києва – не менше 150 номерів);

• заміських комплексах відпочинку з двох або більше будинків загальною площею не менше 10 тис. кв. метрів з обов’язковим оснащенням готелем категорії “п’ять зірок”;

• спеціальних територіальних гральних зонах, створених за рішенням Кабміну.

Такі спецзони створюватиме Уряд за межами населених пунктів або всередині їх, але за межами житлових районів або ж в районах, які потребують “додаткового стимулювання соціально-економічного розвитку”.

В Україні поки планують створити не більше п’яти таких спецзон.

Букмекерська діяльність

Букмекерські пункти будуть розміщуватися в готелях 3-5 зірок з номерним фондом не менше 25 номерів (для Києва – не менше 50 номерів), а також на іподромах. Загальна площа приміщення букмекерського пункту повинна складати не менше 50 кв. метрів.

Організаторам букмекерської діяльності заборонено: приймати ставки на події та ігри, що мають ознаки лотереї; на віртуальні події та ігри; на події, результат яких визначається за допомогою генератора випадкових чисел; на події, що мають ознаки посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність України, морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян.

Зали гральних автоматів

Гральні автомати можна розміщувати в готелях категорій 3-5 зірок з номерним фондом не менше 25 номерів (для Києва – не менше 50 номерів).

Площа приміщення залу ігрових автоматів повинна становити не менше 300 квадратних метрів. Їх можна відкривати в населених пунктах з населенням не менше 10 тисяч осіб.

В одному залі ігрових автоматів має бути не менше 50 таких автоматів. Одна ліцензія дозволяє розмістити 250 ігрових автоматів.

Хто може бути організатором азартних ігор

Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа – резидент України, яка утворена і здійснює діяльність на території України в установленому законом порядку (основним видом діяльності якої є організація і проведення азартних ігор).

Статутний капітал такої юрособи повинен становити не менше 30 мільйонів гривень. Він не може бути сформований за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного капіталу особою, яка має у власності іподром і планує здійснювати діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі).

Керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники юрособи повинні мати бездоганну ділову репутацію і не бути громадянами держави-окупанта / держави-агресора.

Організатором азартних ігор не можуть бути: банки та інші фінансові установи; підприємства, установи та організації, включені до реєстру неприбуткових організацій і установ; юридичні особи, яким за рішенням суду заборонено займатися організацією і проведенням азартних ігор.

Вимоги до гравця

Гравцем може бути виключно фізична особа, якій на дату участі в грі виповнився 21 рік. Організаторам азартних ігор заборонено приймати ставки і виплачувати (видавати) виграші особам молодше 21 років.

Гравцями не можуть бути: недієздатні і обмежено дієздатні особи; особи, які не досягли 21 року; особи, які перебувають в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння; особи, які визнані адміністрацією закладу небажаними; особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів і участі в азартних іграх.

У разі, якщо гравець шляхом участі в азартних іграх завдає шкоди собі або своїй сім’ї (через приведення до важкого матеріального становища), то він може бути обмежений у відвідуванні гральних закладів на строк від шести місяців до трьох років за рішенням суду.

Гравець також може бути обмежений уповноваженим органом за заявою членів сім’ї, але на строк не більше шести місяців. У випадках, якщо є:

• перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю в скрутне становище;

• наявність боргових зобов’язань на суму понад 100 прожиткових мінімумів;

• ухилення від сплати аліментів понад три місяці;

• якщо особа або члени його сім’ї є одержувачами житлової субсидії.

Фізична особа може самостійно обмежити себе у відвідуванні гральних закладів і в участі в азартних іграх на термін від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує його особу. Заява може бути подана у письмовій або електронній формі.

Ідентифікація (верифікація) гравця або відвідувача здійснюється працівником грального закладу під час перших відвідин на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу та підтверджує вік.

Ідентифікація гравця в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim-карти з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, використовуваних відповідно до законодавства.

Як буде регулюватися ринок азартних ігор?

Законопроєктом вводиться система онлайн-моніторингу, що дозволить здійснювати державний контроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних грального обладнання організаторів азартних ігор, які підключені до єдиної системи.

Також пропонується створення окремого органу – Комісії з регулювання ринку азартних ігор. Її члени будуть призначатися Урядом. Комісія здійснюватиме ліцензування, моніторинг і контроль за діяльністю учасників ринку.

У документі сказано, що система онлайн-моніторингу запрацює не відразу, а через 2,5 роки.

Штрафи за порушення законодавства в сфері грального бізнесу

У разі, якщо в приміщення гральних закладів допустять осіб, які не досягли 21 року, і в разі порушення ідентифікації гравця, що призвело до цього, організатору загрожує штраф в розмірі 500 мінімальних заробітних плат (на сьогодні 2 361 500 грн).

Ставка через ігрове обладнання, на яке відсутні відповідні документи, карається штрафом в розмірі 1000 мінімальних зарплат (зараз – 4 723 000 грн),.

Букмекерська діяльність, яка не має відповідної ліцензії, карається штрафом в розмірі 160 мінімальних заробітних плат за кожен такий випадок (755 680 грн).