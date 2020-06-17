Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Проєкт закону № 2386 підтримали 243 народні депутати.
“Закон визначає правові, економічні та організаційні основи, пов’язані з погашенням заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії України. Метою цього закону є повне погашення заборгованості”, – йдеться в тексті документа.
Йдеться про заборгованість, яка виникла до 1 липня 2019 року на оптовому ринку електричної енергії.
Так, із 1 липня минулого року відбувся перехід на нову модель ринку електроенергії (був запущений ринок “на добу вперед”, на якому енергокомпанії продають електроенергію для потреб населення і бізнесу на наступний день після операції; почався продаж електроенергії на внутрішньодобовому ринку).
Але у ДП “Енергоринок”, яке до переходу виконувало функції оптового постачальника електроенергії, залишилися борги. Кредиторська заборгованість компанії на 31 серпня 2019 року становила 28,1 млрд грн, а дебіторська – 30,9 млрд грн.
Найбільша питома вага заборгованості ДП “Енергоринок” припадає на державні підприємства, а саме, ДП “Регіональні електричні мережі” і ДП “Енергоатом” (по 42 %).
Ухвалений законопроєкт якраз спрямований на погашення дебіторської та кредиторської заборгованості держпідприємства “Енергоринок”.
Документ запроваджує такі механізми погашенням заборгованості:
• проведення взаєморозрахунків;
• погашення (списання) заборгованості;
• відступлення права вимоги або заміна сторони в зобов’язанні;
• встановлення цільової надбавки до тарифу на розподіл електричної енергії місцевими (локальними) електромережами операторам системи розподілу.
Серед іншого, законопроєкт передбачає докапіталізацію компаній “Енергоатом” і “Укргідроенерго” в рахунок погашення заборгованості перед ними підприємства “Енергоринок” (за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики).
Списанню підлягає заборгованість підприємств вугільної галузі перед ДП “Регіональні електричні мережі” і ДП “Укрінтеренерго”, а також заборгованість цих постачальників перед “Енергоринком”.
- Раніше у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, заявляли, що у середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнюванню цін на електроенергію для населення і підприємців.
- У травні цього року українські атомні електростанції (АЕС) скоротили вироблення електроенергії до найнижчих за останні п’ять років показників.