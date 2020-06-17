Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає погашення заборгованості, що накопичилася на оптовому енергоринку України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 2386 підтримали 243 народні депутати.

“Закон визначає правові, економічні та організаційні основи, пов’язані з погашенням заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії України. Метою цього закону є повне погашення заборгованості”, – йдеться в тексті документа.

Йдеться про заборгованість, яка виникла до 1 липня 2019 року на оптовому ринку електричної енергії.

Так, із 1 липня минулого року відбувся перехід на нову модель ринку електроенергії (був запущений ринок “на добу вперед”, на якому енергокомпанії продають електроенергію для потреб населення і бізнесу на наступний день після операції; почався продаж електроенергії на внутрішньодобовому ринку).

Але у ДП “Енергоринок”, яке до переходу виконувало функції оптового постачальника електроенергії, залишилися борги. Кредиторська заборгованість компанії на 31 серпня 2019 року становила 28,1 млрд грн, а дебіторська – 30,9 млрд грн.

Найбільша питома вага заборгованості ДП “Енергоринок” припадає на державні підприємства, а саме, ДП “Регіональні електричні мережі” і ДП “Енергоатом” (по 42 %).

Ухвалений законопроєкт якраз спрямований на погашення дебіторської та кредиторської заборгованості держпідприємства “Енергоринок”.

Документ запроваджує такі механізми погашенням заборгованості:

• проведення взаєморозрахунків;

• погашення (списання) заборгованості;

• відступлення права вимоги або заміна сторони в зобов’язанні;

• встановлення цільової надбавки до тарифу на розподіл електричної енергії місцевими (локальними) електромережами операторам системи розподілу.

Серед іншого, законопроєкт передбачає докапіталізацію компаній “Енергоатом” і “Укргідроенерго” в рахунок погашення заборгованості перед ними підприємства “Енергоринок” (за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики).

Списанню підлягає заборгованість підприємств вугільної галузі перед ДП “Регіональні електричні мережі” і ДП “Укрінтеренерго”, а також заборгованість цих постачальників перед “Енергоринком”.