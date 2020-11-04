Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про державну підтримку культури, туризму і креативних індустрій.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 3851 проголосували 293 нардепа.

Законопроєкт був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Згідно з пояснювальною запискою, метою проєкту закону “є впровадження податкових механізмів для надання державної підтримки сферам культури, туризму та сектору креативних індустрій з метою недопущення їх стагнації задля збереження і створення нових робочих місць”.

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України.

Зокрема, буде зменшена ставка податку на додану вартість до 7% (з 20%) для:

• послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних художніх колективів, артистичних груп, акторів і артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;

• послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проєктів;

• послуг із проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках і заповідниках, відвідування їх територій і об’єктів відвідувачами;

• послуг із розповсюдження, демонстрації, публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб із вадами зору та осіб з порушеннями слуху;

• послуг із тимчасового розміщення (проживання), які надаються готелями, хостелами.

Крім того, згідно із законопроєктом, звільняються від оподаткування і впорядковуються операції з надання бюджетних грантів. Це фінансова допомога на проєкти в сферах культури, туризму, креативних індустрій (надаватиметься на конкурсній основі).