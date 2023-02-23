У Верховній Раді у першому читанні проголосували за законопроєкт №9005 стосовно покарання нардепів за поширення інформації про пленарні засідання раніше, ніж через одну годину після їхнього закриття.

Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко від “Європейської Солідарності” та Ярослав Железняк від “Голосу”.

“За” проголосували 234 депутати.

У змінах до закону під час дії воєнного стану пропонують заборонити депутатам поширювати інформацію про пленарні засідання протягом години після їх закриття або оголошення перерви. Це стосується часу, місце, перебігу і результатів проведення або продовження засідання.

Крім того, Верховна Рада може без обговорення ухвалити рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях на термін до п’яти днів. Протягом цього терміну народному депутату, який порушив регламент, не виплачується заробітна плата і не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень.

Гончаренко наголосив, що співавторами законопроєкту є нардепи Юрій Бойко та Нестор Шуфрич, які раніше входили до складу вже забороненої проросійської “Опозиційної Платформи – За Життя”. Загалом ініціаторами документа стали 140 народних депутатів, зокрема спікер Ради Руслан Стефанчук.