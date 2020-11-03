Верховна Рада України сьогодні скерувала на повторне друге читання законопроєкт "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Він передбачає штрафи для суб'єктів господарювання.

Про це повідомляють #Букви.

Документ направили на повторне читання за пропозицією профільного комітету з питань екологічної політики. За це проголосували 290 нардепів.

Законопроєктом пропонується обмежити обіг пластикових пакетів в Україні “з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій”.

Так, передбачена заборона на поширення в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг: • надтонких пластикових пакетів; • тонких пластикових пакетів; • оксорозкладних пластикових пакетів.

Заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети.

Крім того, обмеження планується не поширювати на надтонкі пакети шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бічних складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), що призначені для упаковки і/або транспортування свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипучих продуктів, льоду і які поширюються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Пластикові пакети, які не відповідають цим вимогам, підлягають утилізації коштом суб’єкта господарювання, який їх закупив.

Окремо прописано, що поширення пластикових пакетів здійснюється на платній основі. Роздрібні ціни на них не можуть бути нижчими за оптові ціни, за якими відповідні пакети були поставлені в точки продажів.

За порушення вимог законодавства у сфері поширення пластикових пакетів передбачена відповідальність (штрафи).

Так, нардепи пропонують штрафувати суб’єктів господарювання за поширення надтонких, тонких, оксорозкладних пластикових пакетів:

• на суму від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 17 000 грн);

• за повторне порушення протягом трьох років – у розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 34 000 грн).

За безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів передбачений штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 3400 грн). А за повторне таке порушення протягом трьох років – у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 – 8500 грн).