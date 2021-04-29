Верховна Рада Україна сьогодні на позачерговому засіданні ухвалила проєкт постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Постанову № 5382 підтримали 311 народних обранців.

“Рекомендувати Кабінету Міністрів України невідкладно, протягом чотирнадцяти календарних днів з дня набрання чинності цією постановою, встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70 відсотків діючого тарифу для відповідної групи населення”, – йдеться в документі.

В пояснювальній записці зазначається, що основною метою прийняття постанови є встановлення справедливої та обґрунтованої вартості для споживачів електричної енергії, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні АЕС, вжиття заходів щодо захисту їх прав та інтересів, забезпечення економічного балансу між інтересами громадян України та держави.