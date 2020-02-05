Верховна Рада України провалила в першому читанні голосування за законопроєкт про пенсії для жителів окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2083-д “Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію” віддали свої голоси 184 народних депутата.

Результати голосування частина нардепів зустріли криками “Ганьба!”.

Заступник міністра фінансів Юрій Джигир від імені Кабміну запропонував відправити законопроєкт на доопрацювання, оскільки реалізація його положень передбачає значні додаткові витрати з державного бюджету.

“Уряд просить зняти з розгляду цей законопроєкт і доопрацювати його в комітеті з метою пошуку компенсаторів. Згадана сьогодні цифра – це додаткові витрати. При чинній редакції законопроєкт приводить до додаткових витрат у розмірі 115 мільярдів гривень. Це додаткові зобов’язання, які лягають на державний бюджет, оскільки власні кошти Пенсійного фонду на даному етапі повністю йдуть на погашення поточних пенсійних зобов’язань. Відповідно брати таке додаткове навантаження на держбюджет ми можемо тільки з адекватними доходними компенсаторами”, – наголосив Джигир.

У підсумку Рада своїми голосами відправила законопроєкт на доопрацювання (314 – “за”).

Перед цим депутати також голосували за прийняття або відхилення базового документа № 2083 (законопроєкт № 2083-д є його доопрацьованою версією). Його під час голосування підтримали 155 парламентаріїв.

Що передбачає законопроект

Законопроєкт повинен врегулювати питання про виплату пенсій переселенцям і жителям тимчасово окупованих територій.

Документ передбачає:

• Надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій.

• У разі втрати документів надається можливості розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб.

• Передбачена виплата заборгованості по пенсіях без терміну давності (зараз діє ліміт – 3 роки).

• Безпосередньо на окупованій території українці не зможуть отримувати пенсії. Забрати виплати вони зможуть тільки на підконтрольній Україні території (самі або через посередника).

• Пропонується спростити процедури доведення права на виплату пенсій шляхом скасування обов’язковості надання паперових документів.

• Органи Пенсійного фонду України не можуть відмовити в призначенні пенсії внутрішньо переміщеним особам або особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на підставі неможливості проведення перевірки первинних документів, представлених для визначення права на пенсію.

Документ розкритикували ряд народних депутатів.

“Уявіть, що всі пенсіонери з Криму і Донбасу зможуть самі або через посередника отримати від України пенсії, в тому числі за роки окупації. Навіть документів не треба подавати. Саме цього вимагає від нас Москва. Такий підхід підтверджує російську тезу про внутрішній конфлікт. А міжнародне право передбачає, що тягар забезпечення населення окупованих територій несе саме окупант. До того ж цей закон доб’є нашу економіку і зруйнує соціальну справедливість”, – заявив нардеп від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович.

Нардеп від “Слуги народу” Єлизавета Богуцька також зазначила, що вона категорично проти цього законопроєкту.

“Я переселенка, у нас величезна кількість переселенців, які практично нічого не отримали від держави. Нічого! А ми зараз будемо виплачувати пенсії пенсіонерам, які залишилися на окупованих територіях. Хто буде визначати, які погляди у тих пенсіонерів? Підтримують вони Росію чи ні? Ми їм будемо виплачувати? Ми зараз плюємо на всіх переселенців, які зараз потребують житла, у виплатах тут і нічого не отримують”, – заявила вона.