Про це повідомляють #Букви.

Народні депутати у виступах підтримали законопроєкт. Водночас вони наголошували на необхідності запровадити жорсткий контроль за обігом рослин коноплі в медичних та наукових цілях, врегулювати питання, які стосуються ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з обігом рослин коноплі для медичних та наукових цілей.

Промовці також зазначали, що “цей закон не про медицину, а про те, щоб дозволити вирощувати наркотики на нашій землі”.

За результатами голосування законопроєкт №5596, який було поставлено на голосування для прийняття за основу, не набрав голосів (“за” – 184). На його скерування на доопрацювання у комітет також не вистачило голосів.

240 голосами законопроєкт скеровано на доопрацювання авторам.

Фото: #Букви

Документом, зокрема, пропонується таке:

• Дозволити діяльність підприємств з культивування лікарських конопель після отримання відповідної ліцензії.

• Створити уповноважений орган з контролю у сфері обігу медичного канабісу.

• Запровадити подвійний контроль від МВС та МОЗ шляху від виробника до пацієнта цих препаратів. Буде запроваджено публічний електронний реєстр та маркування продукції.

• Дозволити українським науковцям досліджувати препарати на основі медичного канабісу.

• Контроль за обігом канабісу в медичних та наукових цілях пропонується зробити жорстким. Препарати відпускатимуть винятково за електронним рецептом від лікаря.

• Діяльність, пов’язана з обігом медичного канабісу, підлягає ліцензуванню та регулярній звітності.

• Ліцензуванням діяльності з обігу лікарських конопель займатиметься Держлікслужба, що підпорядковується МОЗ.