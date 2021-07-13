Про це повідомляють #Букви.
Народні депутати у виступах підтримали законопроєкт. Водночас вони наголошували на необхідності запровадити жорсткий контроль за обігом рослин коноплі в медичних та наукових цілях, врегулювати питання, які стосуються ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з обігом рослин коноплі для медичних та наукових цілей.
Промовці також зазначали, що “цей закон не про медицину, а про те, щоб дозволити вирощувати наркотики на нашій землі”.
За результатами голосування законопроєкт №5596, який було поставлено на голосування для прийняття за основу, не набрав голосів (“за” – 184). На його скерування на доопрацювання у комітет також не вистачило голосів.
240 голосами законопроєкт скеровано на доопрацювання авторам.
Фото: #Букви
Документом, зокрема, пропонується таке:
• Дозволити діяльність підприємств з культивування лікарських конопель після отримання відповідної ліцензії.
• Створити уповноважений орган з контролю у сфері обігу медичного канабісу.
• Запровадити подвійний контроль від МВС та МОЗ шляху від виробника до пацієнта цих препаратів. Буде запроваджено публічний електронний реєстр та маркування продукції.
• Дозволити українським науковцям досліджувати препарати на основі медичного канабісу.
• Контроль за обігом канабісу в медичних та наукових цілях пропонується зробити жорстким. Препарати відпускатимуть винятково за електронним рецептом від лікаря.
• Діяльність, пов’язана з обігом медичного канабісу, підлягає ліцензуванню та регулярній звітності.
• Ліцензуванням діяльності з обігу лікарських конопель займатиметься Держлікслужба, що підпорядковується МОЗ.
- 2 грудня 2020 року комісія, до якої входять 53 держави-члени ООН, проголосувала за рекласифікацію канабісу і його похідних. Таким чином канабіс було вилучено з категорії найнебезпечніших наркотиків. Проте за це рішення не проголосувала Україна.
- 9 квітня цього року Кабінет Міністрів України розширив список дозволених у медичних цілях наркотичних препаратів. Серед них — лікарські засоби на основі канабісу (речовини, виготовленої з рослин конопель).