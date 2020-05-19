Верховна Рада України не змогла призначити своїх представників до комісії з проведення конкурсу на посаду директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 3067 проголосували лише 194 нардепи при 226 мінімально необхідних: 163 – від “Слуги народу”, 25 – від ОПЗЖ, 3 – від групи “Довіра” і 3 позафракційних.

До комісії пропонувалося призначити трьох осіб за квотою ВР:

• нардепа Владлена Неклюдова (“Слуга народу);

• нардепа Юлію Яцик (“Слуга народу”);

• Юрія Пономаренка (доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук; у серпні був призначений президентом Володимиром Зеленським до складу Комісії з питань правової реформи).

Під час обговорення нардепи від низки фракцій виступили проти цього проєкту постанови, аргументуючи це тим, що Рада фактично делегує до конкурсної комісії по ДБР лояльних до влади представників (що є конфліктом інтересів).

У підсумку документ не знайшов підтримки в залі.

Варто відзначити, що 3 грудня минулого року Верховна Рада підтримала перезапуск Державного бюро розслідувань і звільнення Романа Труби з посади директора ДБР.

Спочатку виконувачем обов’язків голови Бюро стала Ірина Венедіктова. А після її призначення на посаду генерального прокурора повноваження директора ДБР почав виконувати заступник голови Бюро Олександр Соколов.

Нового директора ДБР має призначити президент за поданням конкурсної комісії в складі 9 осіб. По три члени комісії повинні делегувати глава держави, Кабінет Міністрів і Верховна Рада.

Парламент мав заповнити свою квоту ще наприкінці січня, але цього досі не сталося.