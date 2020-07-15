Верховна Рада України провалила голосування за суперечливий проєкт постанови про призначення членів конкурсної комісії, яка відбиратиме кандидатуру на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 3769 проголосували лише 193 нардепи (при 226 мінімально необхідних).

Документом пропонувалося ввести до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП (за згодою) наступних кандидатів:

• першого заступника директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції Дмитра Журавльова;

• члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права Віталія Куца;

• професора факультету правничих наук Національного університету “Києво-Могилянська академія” Андрія Мелешевича;

• члена-кореспондента Національної академії правових наук України В’ячеслава Навроцького;

• доцента кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету Богдана Романюка;

• завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Євгена Соболя;

• директора Інституту післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ Ларису Удалову.

Варто відзначити, що в конкурсну комісію повинні входити: чотири людини, визначені Радою прокурорів України та сім членів, призначених Верховною Радою.

Раніше сьогодні нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин повідомив, що зазначеним проєктом постанови авторства “слуг народу” до комісії хочуть призначити людей, пов’язаних із Арсеном Аваковим – міністром внутрішніх справ (“людей Авакова”). Нардеп також відзначав, що у кандидатів до комісії “немає ніякого досвіду в боротьбі з корупцією, але при цьому більшість кандидатів мають відношення до системи МВС”. За словами Юрчишина, ухвалення проєкту постанови могло завдати удару по “безвізу”, оскільки в Євросоюзі наполягають на проведенні прозорого конкурсу на посаду голови САП.

Під час розгляду документа в залі засідань у фракції “Голос” знову заявили, що в комісію пропонується призначити “сумнівних людей, які не мають досвіду боротьби з корупцією”.

А в “Європейській Солідарності” відзначили, що в Євросоюзі вимагають прозорого відбору в САП. При цьому постановою пропонується призначити “6 з 7 представників від діючої влади”.