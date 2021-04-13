Верховна Рада України на першому позачерговому засіданні провалила всі проєкти постанов, які стосувалися врегулювання тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Позачергове засідання ВР сьогодні було присвячене темі тарифів.

Першим розглядався проєкт постанови № 4590 про повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт-год.

Його підтримали лише 174 нардепи (при 226 мінімально необхідних): 73 від “Слуги народу”, 19 від “ОПЗЖ”, 23 від “Європейської Солідарності”, 12 від “Батьківщини”, 17 – від групи “За майбутнє”, 15 – від групи “Довіра”, 10 від “Голосу”, 5 позафракційних.

Як відомо, наприкінці грудня 2020 року Кабінет Міністрів скасував пільговий тариф на перші 100 кВт/год для побутових споживачів (з 1 січня 2021 року). Споживачі електроенергії раніше платили в місяць за перші 100 кВт/год по 90 копійок, а за кожний наступний кВт/год – по 168 копійок.

Тепер же в Україні діє єдиний фіксований тариф – 1,68 грн за кВт-год.

Проваленою сьогодні постановою пропонувалося доручити Кабінету Міністрів невідкладно змінити фіксовані ціни на електроенергію для побутових споживачів і повернути пільгові 100 кВт (встановити пільговий тариф на перші спожиті 100 кВт в розмірі 90 копійок за 1 кВт-год).

Один із авторів документа, нардеп Антон Поляков заявив, що постанова має “недекларативний характер”, на відміну від документа, який Рада ухвалила 28 січня цього року (в ньому також було рекомендовано уряду повернути пільговий тариф на перші 100 кВт-год).

Водночас голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус заявив, що постанова № 4590 дублює документ, ухвалений 28 січня.

Другий проєкт постанови, який було провалено, – №4609 про річний мораторій на підвищення тарифів.

За цей документ проголосували лише 153 депутати: 60 “слуг народу”, 17 – від “ОПЗЖ”, 22 – від “Євросолідарності”, 16 – від “Батьківщини”, 17 – від групи “За майбутнє”, 15 – від групи “Довіра”, 1 – від “Голосу”, 5 позафракційних.

Згідно із постановою, уряду рекомендували “невідкладно запровадити мораторій терміном на 1 рік на дію всіх постанов Кабінету Міністрів та Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якими з 1 січня 2021 року було підвищено тарифи на газ та його доставку, електроенергію, опалення та гарячу воду, та не допускати протягом одного року прийняття таких рішень”.

Ключові положення документа №4609 наступні:

• запровадити мораторій терміном на 1 рік на підвищення тарифів;

• внести змін до держбюджету на 2021 рік для виділення коштів для покриття потреби у пільгах та субсидіях соціально незахищених верств населення;

• провести перевірку “законності та обґрунтованості збільшення вартості енергоносіїв”.

Був провалений і проєкт постанови №4587 “Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу”.

За нього проголосували 197 нардепів: 109 від “Слуги народу”, 13 – від “ОПЗЖ”, 23 – від “ЄС”, 17 – від “Батьківщини”, 15 – від групи “За майбутнє”, 14 – від “Довіри”, 1 – від “Голосу”, 5 позафракційних.

Цим документом Кабміну могли рекомендувати протягом 3 днів встановити пільгову ціну:

• для побутових споживачів, що споживають до 100 кВт-год на місяць – 90 копійок за кВт-год;

• для споживачів, які проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, – у розмірі 70% діючого тарифу;

• для будинків, обладнаних опалювальними електроустановками та негазифікованих будинків, – 0,9 грн за кВт-год за обсяг спожитий до 3000 кВт;

• для багатодітних, прийомних сімей та будинків сімейного типу – 0,9 грн. за кВт-год;

• для гуртожитків, які розраховуються за загальним розрахунковим засобом обліку – 0,9 грн за кВт-год.

Варто зазначити, що голосуванню за цей документ передувала переписка “слуг народу” в офіційному чаті фракції.

Голова фракції “СН” Давид Арахамія повідомив колегам, що “по постанові Юлії Яцик голосують лише мажоритарники, у яких в окрузі АЕС, інші “жовтим”, оскільки там ще купа інших умов”.

Ймовірно, йдеться саме про постанову №4587, однією з авторів якої є нардеп від “Слуги народу” Юлія Яцик. У підсумку 88 “слуг” проголосували за цей документ “жовтим”, тобто утрималися.

Також нардепи провалили законопроєкт №4576 “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів”.

За нього проголосували лише 122 нардепи. У результаті 256 голосами документ спрямували на повторне перше читання.

Законопроєкт визначає всіх постачальників комунальних послуг відповідальними за повірку лічильників (їх заміну пропонується здійснювати за рахунок надавачів комунальних послуг).

Також пропонується, щоб споживачі мали право на прозорий і точний облік житлово-комунальної послуги, та сплачували за фактично спожитий об’єм послуг.