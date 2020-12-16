Верховна Рада України провалила закон про формування кандидатського резерву держслужбовців, який раніше ветував президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 3491 набрав лише 224 голоси нардепів (при 226 мінімально необхідних) і був відхилений.

Цей закон Рада ухвалила на початку липня цього року. Він передбачав створення в Україні резерву держслужбовців.

Згодом документ ветував Володимир Зеленський і вніс свої пропозиції.

Спочатку закон передбачав, що держчиновників, призначених на посади без конкурсу на період дії карантину, повинні змінити особи, обрані за результатами конкурсу.

Був скорочений термін дії контрактів таких чиновників до двох місяців з моменту набуття чинності закону про “кандидатський резерв” (а не на весь період дії карантину).

Зеленський же запропонував держчиновників, призначених без конкурсу на період дії карантину, в разі “їх відповідності займаним посадам і виконання завдань”, перевести або призначити на рівнозначні або нижчі вакантні посади в тих же органах. При цьому чиновники могли залишитися працювати без проведення конкурсу. На початку вересня Рада відправила закон на доопрацювання, відхиливши пропозицію Зеленського не звільняти чиновників, призначених без конкурсу на час карантину.

Під час доопрацювання комітет ВР з питань організації державної влади зберіг концепцію і ключові положення редакції закону, ухваленої Радою в липні.

Передбачалося введення кандидатського резерву – інформаційної системи (бази даних), в яку планувалося заносити інформацію про кандидатів для заняття посад державної служби (які успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору).

У доопрацьованій редакції також пропонували:

1. Відновити проведення конкурсів на державну службу і оголосити конкурси на посади держслужби, які під час карантину були заповнені шляхом добору:

• на посади держслужби категорії “А” – у шестимісячний термін з дня набрання чинності законом;

• на посади держслужби категорій “Б” і “В” – протягом одного року з дня набрання чинності законом.

2. Дозволялося продовження роботи на держслужбі і в органах місцевого самоврядування і після досягнення людиною 65-річного віку (але не більше ніж до 70 років).

3. Скасовувалася стаття про так звані політичнізвільнення (щоб запобігти звільненням держслужбовців категорії “А” за політично вмотивованими рішеннями).