Верховна Рада України не підтримала сьогодні в першому читанні законопроєкт "Про конституційну процедуру", який був розроблений "для виходу з конституційної кризи".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Над документом №4533 працювала група нардепів від “Слуги народу”, “Батьківщини”, ОПЗЖ, груп “Довіра” і “За майбутнє”.

За проєкт закону проголосували тільки 197 нардепів (при 226 мінімально необхідних). У підсумку документ 226 голосами направили на повторне перше читання.

Згідно з пояснювальною запискою, “ключовою метою прийняття законопроєкту є врегулювання процедурної та процесуальної діяльності Конституційного суду України”.

У записці говориться, що в країні виникла конституційна криза, спровокована, серед іншого, рішенням КСУ від 27 жовтня 2020 року, яке скасувало відповідальність за помилкове декларування та обмежило повноваження Нацагентства з попередження корупції.

На думку авторів законопроєкту, документ повинен закрити “прогалини” в законодавстві та вирішити виниклі проблеми.

Документ передбачає, що Конституційний суд повинен приймати рішення двома третинами свого складу (12 суддів). Зараз рішення можуть приймати 10 суддів.

Законопроєкт також передбачає, що КСУ розглядатиме справи в основному у формі усного провадження, що має забезпечити прозорість ухвалення рішень.

Серед новацій – запровадження автоматизованого реєстру актів КСУ та автоматизованого розподілу справ між суддями-доповідачами (а не в ручному режимі).

Постійна представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря, зазначала, що цей документ є “свого роду кодексом конституційного судочинства”.

Варто відзначити, що перед голосуванням за законопроєкт в чаті фракції “слуг народу” активно збирали нардепів до залу.

Після провалу голосування Ольга Совгиря подякувала колегам за підтримку, зазначивши, що законопроєкт “не міг ухвалюватися легко”, оскільки “дуже багатьох влаштовує статус-кво в КСУ”.

“Але ми будемо боротися, і у нас все вийде!” – додала Совгиря.

Цю її тезу підтримали й інші нардепи-“слуги”.