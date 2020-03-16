Верховна Рада найближчим часом повинна зібратися на позачергове засідання, де нардепи розглянуть законопроєкт, пов'язаний з питаннями боротьби з коронавірусом.

Про це на погоджувальній раді заявив голова Ради Дмитро Разумков.

“Найближчим часом нам треба буде провести позачергове засідання Верховної Ради, на якому треба буде розглянути законопроєкт …, який допоможе різним гілкам влади реагувати на проблеми через коронавірус”, – сказав Разумков.

За його словами, зараз буде змінюватися графік роботи парламенту – зміниться черговість пленарних і комітетських тижнів. “І до 3 квітня ми переходимо в режим роботи в комітетах”, – зазначив Разумков.

Дата позачергового засідання ще обговорюється. Віце-спікерка парламенту Олена Кондратюк запропонувала провести його вранці у вівторок, 16 березня.

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