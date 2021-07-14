Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, народні депутати 317 голосами підтримали пропозиції президента до законопроєкту №4535.

У цілому за документ із врахуванням пропозицій Зеленського проголосували 259 народних обранців.

Варто зазначити, що законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост” (№ 4535) Рада ухвалила 15 квітня цього року.

Однак при розгляді в другому читанні до нього включили суперечливу поправку щодо призначення суддів Конституційного суду. Через це документ ветував Володимир Зеленський.

Про яку поправку йдеться?

15 квітня цього року до законопроєкту про розвиток інституту старост було внесено зміни щодо Конституційного суду. Документ розглядався в другому читанні.

Ініціатором скандальної поправки (№138) є нардеп від “Слуги народу”, голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

Так, у чинній редакції закону про КСУ прописано, що суддею Конституційного суду не може бути призначена особа, яка на день призначення є членом політичної партії або займається політичною діяльністю, є обраною до органів державної влади та має представницький мандат.

А тому, якщо в судді КСУ висувається діючий нардеп, він повинен до голосування скласти свій мандат.

Однак, якби закон про старост із правкою щодо КСУ набув чинності, то складати мандат уже не було б потреби. Відтак, чинний нардеп зміг би стати суддею Конституційного суду без попереднього складання мандату.

19 травня нардепи пробували скасувати голосування за закон № 4535 через цю суперечливу поправку.

Нардеп від “Батьківщини” Сергій Власенко висловлював думку, що зміни до механізму обрання суддів КСУ було внесено, оскільки “одна шановна або нешановна пані з монобільшості хоче себе пропхати в Конституційний суд” (йдеться про депутатку від “Слуги народу” Ольгу Совгирю, котра раніше заявляла про бажання стати суддею КСУ).

Однак Верховна Рада тоді відхилила усі 12 проєктів постанов про скасування закону.

На початку червня законопроєкт ветував Володимир Зеленський. Він запропонував вилучити суперечливу поправку щодо КСУ як таку, що не має жодного стосунку до суті ухваленого документа.

На Банковій наголошували, що статтю 11 закону “Про Конституційний Суд України” було запропоновано “викласти у новій редакції, яка не забезпечує додержання принципу політичної нейтральності суддів КС, адже із закону виключаються положення, які фактично розкривають складові такої нейтральності”.

Сьогодні нардепи підтримали пропозиції глави держави.