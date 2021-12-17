Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.
За відповідний закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери спорту” (№4577) проголосували 287 народних депутатів.
У законі сказано, що тимчасово, до 1 січня 2024 року, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включається вартість квитків та/або абонементів, що надаються роботодавцем платнику податку безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) для перегляду всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів, які проводяться в Україні, за умови що їх вартість сукупно (у розрахунку на рік) не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включається дохід у вигляді допомоги, що виплачується (надається) коштом державного бюджету в рамках програми “єПідтримка”.
Рада також підтримала пропозицію тимчасово, до 1 січня 2024 року знизити ПДВ для квитків на спортивні змагання – з 20% до 7%.
“Застосування зниженої ставки податку на додану вартість у розмірі 7% сприятиме зниженню ціни споживання та збільшенню обсягу спожитих послуг, про що свідчить досвід низки країн світу, які застосовують знижену ставку податку на додану вартість”, – зазначається в пояснювальній записці до документа.
- За перші дві доби роботи пілотного проєкту “єПідтримка” оформлено понад 500 тис. заявок на отримання коштів за вакцинацію.