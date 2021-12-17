Верховна Рада приняла закон, який звільнила кошти у межах програми "єПідтримка", від податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

За відповідний закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери спорту” (№4577) проголосували 287 народних депутатів.

У законі сказано, що тимчасово, до 1 січня 2024 року, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включається вартість квитків та/або абонементів, що надаються роботодавцем платнику податку безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) для перегляду всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів, які проводяться в Україні, за умови що їх вартість сукупно (у розрахунку на рік) не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включається дохід у вигляді допомоги, що виплачується (надається) коштом державного бюджету в рамках програми “єПідтримка”.

Рада також підтримала пропозицію тимчасово, до 1 січня 2024 року знизити ПДВ для квитків на спортивні змагання – з 20% до 7%.

“Застосування зниженої ставки податку на додану вартість у розмірі 7% сприятиме зниженню ціни споживання та збільшенню обсягу спожитих послуг, про що свідчить досвід низки країн світу, які застосовують знижену ставку податку на додану вартість”, – зазначається в пояснювальній записці до документа.