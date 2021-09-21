Рада прийняла закон про гуманітарну допомогу

Про це повідомляють #Букви.
Відповідне рішення підтримали 283 народні депутати.
Проєкт акту розроблений для забезпечення оперативності ухвалення рішень на місцях, що має на меті виконання завдань, передбачених із заходів забезпечення матеріально-технічними засобами, реформою місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Законопроєкт передбачає розширення повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 12 тонн (в чинних положеннях закону – до 3 тонн).
Нагадаємо, що сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Верховної Ради представив проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік. Детальніше про основні показники – у матеріалі.
- Раніше Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №4662 “Про внесення зміни до розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” закону України “Про публічні закупівлі”, який дозволить закуповувати інноваційні ліки за договорами керованого доступу.