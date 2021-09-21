У вівторок, 21 вересня, Верховна Рада прийняла закон про гуманітарну допомогу, який передбачає розширити повноваження місцевих адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 12 тонн.

Про це повідомляють #Букви.

Відповідне рішення підтримали 283 народні депутати.

Проєкт акту розроблений для забезпечення оперативності ухвалення рішень на місцях, що має на меті виконання завдань, передбачених із заходів забезпечення матеріально-технічними засобами, реформою місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Законопроєкт передбачає розширення повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 12 тонн (в чинних положеннях закону – до 3 тонн).

Нагадаємо, що сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Верховної Ради представив проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік. Детальніше про основні показники – у матеріалі.