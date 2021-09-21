ЗеПорушення

53

Всього порушень

49

Днів без порушень
14:52 Рада прийняла закон про гуманітарну допомогу
14:48 Виконавиця пісні Lady Marmalade Сара Деш померла у віці 76 років
14:31 До України заходить організація Ordo Iuris, яка домоглася заборони абортів у Польщі
14:16 Проєкт держбюджету-2022 передбачає зменшення фінансування культури, – В’ятрович
14:04 В Африці рій бджіл вбив понад 60 червонокнижних пінгвінів
13:33 На аукціон Sotheby’s виставили легендарні кросівки із фільму «Назад у майбутнє»
13:27 Ешлі Грем розповіла, що чекає на двійню: відео
13:24 ЄСПЛ визнав Росію винною у вбивстві експідполковника ФСБ Литвиненка
12:57 Ілон Маск анонсував запуск глобального інтернету Starlink
12:46 На тлі епідемії в Алабамі вперше в історії зафіксували більше смертей, ніж народжень
12:15 Pfizer заявила про ефективність вакцини для дітей у віці від 5 до 11 років
11:57 Нардепи спростили процедуру закупівлі інноваційних ліків
11:43 «Я займаюсь наукою та роблю селфі», – марсохід Perseverance похизувався пейзажами Червоної планети
11:39 Принцеса Беатріс вперше стала мамою
11:31 Рада схвалила закон про зміни строків отримання адмінпослуг під час карантину
10:31 NASA вибрало місце посадки місяцеходу
10:26 Місія МФВ розпочала роботу в Україні
10:02 Президента Бразилії не пустили всередину ресторану у Нью-Йорку через відсутність щеплення проти COVID-19
09:52 НАБУ і САП висунули нову підозру брату голови ОАСК Зонтову
09:31 Турагентка ошукала Роналду майже на €300 тисяч
09:16 Зеленський у Нью-Йорку вшанував пам’ять жертв теракту 11 вересня
08:54 В Україні за минулу добу зафіксовано 5159 нових випадків COVID-19
08:27 800-кілограмового моржа, який полюбляє засмагати у човнах, помітили в Ісландії, – фото
07:32 21 вересня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:19 На Заході сонячно, а дощитиме на Сході: якою буде погода 21 вересня
01:25 «Слуга народу» отримає понад 400 млн гривень з держбюджету у 2022 році — ЧЕСНО
00:37 Найгірший день на Волл-стріт з травня: акції падають через ризик дефолту Evergrande
00:01 В Білорусі жінку засудили за допис в Twitter про Лукашенка

20 вересня

23:19 ДБР викрило банду поліціянтів, які силою вибивали гроші у громадян
22:58 Apple випустила iOS 15: нововведення і нові функції

Рада прийняла закон про гуманітарну допомогу

У вівторок, 21 вересня, Верховна Рада прийняла закон про гуманітарну допомогу, який передбачає розширити повноваження місцевих адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 12 тонн.

Вівторок, 21 вересня 2021, 14:52

Про це повідомляють #Букви.

Відповідне рішення підтримали 283 народні депутати.

Проєкт акту розроблений для забезпечення оперативності ухвалення рішень на місцях, що має на меті виконання завдань, передбачених із заходів забезпечення матеріально-технічними засобами, реформою місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Законопроєкт передбачає розширення повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 12 тонн (в чинних положеннях закону – до 3 тонн).

Нагадаємо, що сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Верховної Ради представив проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік. Детальніше про основні показники – у матеріалі.

  • Раніше Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №4662 “Про внесення зміни до розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” закону України “Про публічні закупівлі”, який дозволить закуповувати інноваційні ліки за договорами керованого доступу.
Теги: Верховна Рада, гуманітарна допомога, законопроєкт

Читати #Букви у Telegram і у Facebook