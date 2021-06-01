Верховна Рада України призначила двох своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 5462 проголосували 242 нардепи.

Як відомо, в січні Верховна Рада підтримала законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки України. Згодом цей документ підписав президент Володимир Зеленський.

Передбачається створення Бюро економічної безпеки як державного правоохоронного органу, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності (тобто в сфері економіки). Бюро буде створено замість податкової міліції.

Передбачено конкурсний порядок призначення директора БЕБ. Кандидата відбиратиме конкурсна комісія до складу якої увійдуть:

• три особи, визначені Радою національної безпеки і оборони України;

• дві особи, визначені Верховною Радою за поданням комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики;

• одна особа, визначена ВР за поданням правоохоронного комітету;

• три особи, визначені Кабінетом Міністрів.

Кандидатури членів конкурсної комісії від Верховної Ради повинні обиратися з представників громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних ЗМІ.

Членом комісії може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту, “бездоганну ділову репутацію, високі професійні і моральні якості”.

Комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

Сьогодні Верховна Рада призначила до складу конкурсної комісії двох осіб за поданням комітету з питань фінансів:

• Людмилу Рубаненко – представника Всеукраїнської громадської організації “Спілка податкових консультантів України” (за згодою);

• Галину Шевченко – представника Національної асоціації адвокатів України (за згодою).

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев під час представлення заявив, що Рубаненко – “знана особа в сфері аудиту, 40 років стажу, входить до топ-25 найвпливовіших бухгалтерів України”, а Шевченко має 20 років адвокатського стажу.

Водночас нардепи не змогли призначити представника ВР у конкурсній комісії від правоохоронного комітету. За відповідний проєкт постанови № 5494 проголосували лише 192 нардепи (при 226 мінімально необхідних).

Правоохоронний комітет пропонував до комісії кандидатуру члена ГО “Волонтерський рух “Спільна мета” Олексія Ушакова.