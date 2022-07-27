Про це повідомляють #Букви з посилання на етер телеканалу “Рада”.

За ухвалення такого рішення проголосувало 299 обранців:

“СН” — 220

“ЄС” — 0

“Батьківщина” — 2

“Платформа за життя та мир” — 15

“За майбутнє” — 14

“Голос” — 3

“Довіра” — 18

“Відновлення України” — 14

Позафракційні — 13

Варто зауважити, що згідно з законодавством строк повноважень Генерального прокурора становить шість років.

ДОВІДКА. Андрій Костін — юрист, співзасновник та директор Адвокатської компанії “Право”. У 2019 році його обрали народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу”. У 2021 році Костін брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), але не пройшов співбесіду. Такі громадські організації, як Центр протидії корупції, Фундація DEJURE, Автомайдан та Трансперенсі Інтернешнл Україна не рекомендували кандидатуру Костіна.

Андрій Костін відповідальний у парламенті за судову реформу. Проте саме в період його керівництва комітетом судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.