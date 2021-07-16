Верховна Рада підтримала призначення Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“За” проголосував 271 народний депутат: 231 – від “Слуги народу”, 14 – від групи “За майбутнє”, 16 – від групи “Довіра”, 10 позафракційних. Інші фракції не дали жодного голосу.

Перед цим парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував нардепам призначити Монастирського міністром.

Після голосування новопризначений міністр склав присягу.

Подання на призначення нового очільника МВС України вніс до парламенту прем’єрміністр Денис Шмигаль. Подання внесли за пропозицією фракції “Слуги народу”, що має “права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді”.

Як відомо, до Монастирського МВС протягом семи років очолював Арсен Аваков. Днями від подав у відставку, яку напередодні підтримала Верховна Рада.

Сам Монастирський до цього часу був народним депутатом від пропрезидентської фракції “Слуги народу”, головою комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. Він уже написав заяву про складання депутатського мандату (її сьогодні підтримали в залі засідань 340 нардепів).

Відзначимо, що Монастирський приєднався до команди президента Володимира Зеленського ще в період президентської кампанії.

Про це новий очільник МВС сам нагадав сьогодні, виступаючи з парламентської трибуни.

“Я з команди президента, і був з ним з перших днів. Ішов з командою президента у першій двадцятці до Верховної Ради України”, – заявив Монастирський, подякувавши Зеленському “за довіру”.

Крім того, під час свого виступу Монастирський озвучив пріоритети й основні напрями роботи на посаді очільника МВС:

1. Боротьба з організованою злочинністю, “так званими “злодіями в законі” і кримінальними авторитетами”.

“Саме через них здійснюється значна кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. Гарантую, що рішення РНБО і президента щодо санкцій проти ватажків кримінальних угруповань будуть неухильно виконуватися в повному обсязі”, – зазначив Монастирський.

2. Розвиток патрульної поліції.

“Розвиток і вдосконалення патрульної поліції буде одним із найголовніших моїх пріоритетів. Гарантую, що патрульні продовжать притягувати до відповідальності за адміністративні правопорушення суддів, прокурорів і народних депутатів. Але виключно в рамках закону”, – заявив Монастирський.

3. Чим більше буде відеокамер – тим краще.

“Безпека країни починається з безпеки на кожній вулиці та площі, в кожному місті та селищі України. Я звертаюся до мерів міст, голів ОТГ та депутатів місцевих рад: виділяйте більше коштів на закупівлю та встановлення систем відеонагляду. Чим більше буде відеокамер на вулицях міст і сіл України, тим більш безпечно будуть почуватися громадяни України”, – наголосив Монастирський.

Він додав, що “завдяки мережі відеокамер найбільше розкривається злочинів саме по гарячих слідах”.

4. Продовження реалізації проєкту “Поліцейський офіцер громади”.

5. Продовження розвитку системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР).