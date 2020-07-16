Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, нардепи можуть призначити нових очільників Національного банку, Антимонопольного комітету України та віце-прем’єра з питань промислової політики.
До розгляду у другому читанні заплановано законопроєкт про зміни до виборчого законодавства (зокрема, у Виборчий кодекс).
Також на порядку денному є проєкти законів про оборонні закупівлі і розвідку.
Рада планує розглянути документи щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва, звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб, про публічні електронні реєстри.
До першого читання запропоновано законопроєкти, які стосуються дорожнього руху і спрощення процедури розгляду судових справ, пов’язаних із захистом прав дітей.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити главою Національного банку України голову правління державного “Укргазбанку” Кирила Шевченка.
- 15 липня у Парламенті зареєстрували проєкт постанови щодо призначення заступника голови Антимонопольного комітету Ольги Піщанської головою відомства.
- Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повторно вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем’єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.