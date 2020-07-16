Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути кадрові призначення і низку законопроєктів.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, нардепи можуть призначити нових очільників Національного банку, Антимонопольного комітету України та віце-прем’єра з питань промислової політики.

До розгляду у другому читанні заплановано законопроєкт про зміни до виборчого законодавства (зокрема, у Виборчий кодекс).

Також на порядку денному є проєкти законів про оборонні закупівлі і розвідку.

Рада планує розглянути документи щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва, звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб, про публічні електронні реєстри.

До першого читання запропоновано законопроєкти, які стосуються дорожнього руху і спрощення процедури розгляду судових справ, пов’язаних із захистом прав дітей.