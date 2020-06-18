Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, першим питанням стоїть програма діяльності Уряду. Напередодні профільний комітет з питань економічного розвитку не рекомендував Раді її ухвалювати, але все ж виніс на розгляд до сесійної зали.
Надалі нардепи планують заслухати звіт про виконання закону України “Про державний бюджет на 2019 рік”.
У першому читанні заплановано до розгляду законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум, ініційований президентом Володимиром Зеленським.
У другому читанні планується розглянути законопроєкти: про внесення змін до Кодексу України про процедури банкрутства; про внесення змін до закону “Про державний бюджет України на 2020 рік”; про внесення змін до закону “Про Вищий антикорупційний суд”.
Також на обговорення в зал засідань винесуть законопроєкт про азартні ігри (у другому читанні).
Крім того, порядок денний передбачає розгляд в першому читанні законопроєкту “Про внесення змін до закону України” Про виконавче провадження “(щодо обов’язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів)”.
- Раніше на сайті Верховної Ради опублікували програму діяльності Кабінету Міністрів. Документ складався з 9 сторінок і не містив конкретики або детального плану дій по кожному напрямку.
- 4 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Верховну Раду відправити програму діяльності Уряду на доопрацювання, і Парламент зробив це.
- 12 червня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про затвердження оновленої програми дій.