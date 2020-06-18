Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне оновлену програму діяльності Кабінету Міністрів, а також законопроєкт про референдум.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, першим питанням стоїть програма діяльності Уряду. Напередодні профільний комітет з питань економічного розвитку не рекомендував Раді її ухвалювати, але все ж виніс на розгляд до сесійної зали.

Надалі нардепи планують заслухати звіт про виконання закону України “Про державний бюджет на 2019 рік”.

У першому читанні заплановано до розгляду законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум, ініційований президентом Володимиром Зеленським.

У другому читанні планується розглянути законопроєкти: про внесення змін до Кодексу України про процедури банкрутства; про внесення змін до закону “Про державний бюджет України на 2020 рік”; про внесення змін до закону “Про Вищий антикорупційний суд”.

Також на обговорення в зал засідань винесуть законопроєкт про азартні ігри (у другому читанні).

Крім того, порядок денний передбачає розгляд в першому читанні законопроєкту “Про внесення змін до закону України” Про виконавче провадження “(щодо обов’язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів)”.