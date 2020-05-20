20 травня, під час засідання Парламенту, народні депутати розглянуть внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" заради посилення пенсійного забезпечення.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

До порядку денного сьогоднішнього засідання включено ряд законопроектів.

У першому читанні планується розглянути внесення змін до Закону України “Про Службу безпеки України” щодо удосконалення роботи органу.

Також планується внести зміни в Регламент Верховної Ради щодо особливостей розгляду законопроектів у другому читанні.

Для повторного розгляду, з пропозиціями президента, спрямовано Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо удосконалення пенсійного забезпечення.

Депутати проголосують про включення до порядку денного та прийняття рішення щодо проекту закону щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

Планується внести зміни до Кодексу України щодо процедур банкрутства, що стосується оптового ринку електричної енергії.

Нардепи проголосують також за посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним.

Також народні обранці заслухають звіт Тимчасової спеціальної комісії з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців роботи.