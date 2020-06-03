Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне законопроєкти про право на зміну по батькові, а також про посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, після оголошень і виступів нардепи розглянуть кадрові зміни в декількох комітетах.

Для розгляду в першому читанні запропоновано законопроєкт про зменшення терміну оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування.

Надалі Рада розгляне проєкт закону про право українців змінювати по батькові.

Крім того, до розгляду запропоновані законопроєкти про посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху, а також про використання світлоповертальних елементів пішоходами і учасниками дорожнього руху.

Рада розгляне постанову про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів і кілька ратифікацій.

Нардепи також визначаться щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.