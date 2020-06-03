Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ратифікувала Угоду між Україною та Республікою Білорусь про реадмісію.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 0037 проголосував 271 нардеп: 210 від “Слуги народу”, 23 – від ОПЗЖ, 12 – від ВО “Батьківщина”, 6 – від групи “За майбутнє”, 8 – від групи “Довіра”, 12 позафракційних.

Реадмісія – це згода держави на приймання назад на свою територію своїх громадян (а також, у деяких випадках, іноземців, котрі перебували або проживали в цій державі), які підлягають депортації з іншої країни.

“Реалізація Угоди суттєво спростить компетентним органам України роботу з протидії нелегальній міграції, оскільки створить додаткові правові процедури для повернення громадян Республіки Білорусь до країни походження, а також громадян третіх країн, які незаконно прибули в Україну з території Республіки Білорусь, назад до цієї країни”, – йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

Очікується, що реалізація законопроєкту дасть змогу зменшити кількість незаконних мігрантів, які прибули до України з території Білорусі, що “сприятиме зменшенню кількості правопорушень, скоєних іноземцями та особами без громадянства”.

Крім того, документ створить механізм для повернення осіб, які не виконують правила в’їзду, виїзду і перебування на території України.

Законопроєкт ухвалювали без обговорення. Проти такого формату голосування виступила фракція “Голосу”.

Так, нардеп Соломія Бобровська зазначила, що в Україну з Білорусі переважно приїжджають “активісти або політичні опозиціонери, які шукають можливість тут жити й працювати”, і це питання є “політично чутливим” (а тому не може ухвалюватися без детального обговорення).

У результаті фракція “Голосу” не голосувала за законопроєкт.